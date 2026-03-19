युद्धविरामपछि ट्रम्प भन्छन्– इरानलाई सैन्य सहयोग गर्ने देशलाई ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउँछौं

२५ चैत, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई सैन्य सहायता गर्ने देशमा ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने बताएका छन् । इरानसँग युद्धविराम सम्झौतापछि बुधबार सामाजिक सञ्जाल ट्रूथमा अभिव्यक्ति दिँदै ट्रम्पले इरानका सहयोगी देशलाई यस्तो धम्की दिएका हुन् ।
‘इरानलाई सैन्य हतियार आपूर्ति गर्ने देशलाई अमेरिकामा बेचिनेवाला सबै सामानमा ५० प्रतिशत ट्यारिफको सामना गर्नुपर्नेछ,’ ट्रम्पले लेखेका छन्, ‘यो तुरुन्तै लागु हुनेछ । यसमा कुनै छुट दिइने छैन ।’
