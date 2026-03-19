श्रम मन्त्रीलाई हटाउन र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सचेत गराउन बालेनलाई रविको पत्र

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सिफारिस गरेको छ।
- सभापति रवि लामिछानेले साहलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न र स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतालाई सचेत गराउन सिफारिस पत्र लेखेका छन्।
- पार्टीले मन्त्री साहले पदको दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्य बनाएको ठहर गरेको छ।
२६ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेको छ ।
सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पत्र लेखेर साहलाई जिम्मेवारी बाट अलग गराउन भनेका हुन् ।
‘पार्टीको विधानको धारा २५(४) (क)ले पार्टी सभापतिलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउन नदिन जिम्मेवारी सम्पेको र पदको दुरुपयोग भएको अवस्थामा विधानको धारा ६९ मा पार्टीले जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था भएकोले निज माननीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी अलग गर्नका साथै यस्तो गम्भीर विषयमा आफ्नो जिम्मेवारीमा अपेक्षित गाम्भीर्यता नदेखिएकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहतालाई सचेत गराउन सिफारिस गर्दछु’ लामिछानले बालेनलाई लेखेको सिफारिस पत्रमा उल्लेख छ ।
रास्वपाले मन्त्री साहले पदीय पर्यादा दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय राखिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा नियमित गराउने गरेको पाइएको बताएको छ ।
पार्टीको अनुशासन आयोगले पनि मन्त्रीले पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको ठहर गरेको लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
