श्रम मन्त्रीलाई हटाउन र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सचेत गराउन बालेनलाई रविको पत्र

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २६ गते १५:५१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सिफारिस गरेको छ।
  • सभापति रवि लामिछानेले साहलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्न र स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहतालाई सचेत गराउन सिफारिस पत्र लेखेका छन्।
  • पार्टीले मन्त्री साहले पदको दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्य बनाएको ठहर गरेको छ।

२६ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई पदबाट हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस गरेको छ ।

सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई पत्र लेखेर साहलाई जिम्मेवारी बाट अलग गराउन भनेका हुन् ।

‘पार्टीको विधानको धारा २५(४) (क)ले पार्टी सभापतिलाई पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउन नदिन जिम्मेवारी सम्पेको र पदको दुरुपयोग भएको अवस्थामा विधानको धारा ६९ मा पार्टीले जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था भएकोले निज माननीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी अलग गर्नका साथै यस्तो गम्भीर विषयमा आफ्नो जिम्मेवारीमा अपेक्षित गाम्भीर्यता नदेखिएकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहतालाई सचेत गराउन सिफारिस गर्दछु’ लामिछानले बालेनलाई लेखेको सिफारिस पत्रमा उल्लेख छ ।

रास्वपाले मन्त्री साहले पदीय पर्यादा दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय राखिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा नियमित गराउने गरेको पाइएको बताएको छ ।

पार्टीको अनुशासन आयोगले पनि मन्त्रीले पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको ठहर गरेको लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

राप्रपाले उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिने

उदारवादी वर्चस्वका लागि कांग्रेस र रास्वपाको सहकार्य

संविधान संशोधनको बहस, दलहरूले राखे पहिलो बैठकमै अडान

ओलीबारे रास्वपाका यादवको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग

संविधान संशोधन कार्यदलमा रास्वपाबाट आचार्य

प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपालाई दलितको प्रश्न : माफीको राजनीति कि ऐतिहासिक न्याय ?

Advertisment

देउवा दम्पतीविरुद्ध के प्रमाण भेटिएपछि अघि बढेको हो अनुसन्धान ?

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान ‘राडार’ मा नवीनराज बस्नेत

टिनको डिब्बामा कैद स्वास्थ्य मन्त्रालय

ऐन मिचेर निर्णय : हजारौं योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय

निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

क्षेत्राधिकार नाघेर जाँचबुझ आयोगको सिफारिस, ऐन मिचेर प्रधानमन्त्रीको निर्णय

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

बच्चा १० वर्षको हुँदा अभिभावकले सिकाउनै पर्ने ६ कुरा

