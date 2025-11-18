एउटै संसदीय समितिमा बसे ४ दलका प्रमुख नेता

२९ चैत, काठमाडौं । चार पार्टीका प्रमुख एउटै संसदीय समितिमा बसेका छन् ।
गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभाले १० वटा विषयगत समिति र दुई वटा संयुक्त समितिमा रहने सदस्यहरू तय गरेको थियो । त्यसक्रममा प्रमुख पार्टीका प्रमुखहरू राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बसेका हुन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति २६ सदस्यीय छ ।
यसको सदस्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड छन् । यी दुवै जना विघटित प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा पनि यही समितिको सदस्य रहेका छन् ।
यसबाहेक श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाही पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै रहेका छन् ।
यसबाहेक समितिमा अफ्साना बानु, अमरेश कुमार सिंह, अर्जुननरसिंह के.सी., कमल सुबेदी, करिस्मा कठरिया, कविन्द्र बुर्लाकोटी, गजाला शमीम मिकरानी, गणेश कार्की, निश्कल राई, पद्माकुमारी अर्याल, पुरुषोत्तम शुप्रभात यादव सदस्य रहेका छन् ।
सांसदहरू बिश्व राज पोखरेल, भीष्मराज आङ्देम्बे, मोहम्मद इश्तियाक राई, युवराज दुलाल, रमेश प्रसाईं, रवीन्द्र पटेल, राम लामा, रुबिना आचार्य, रेखा कुमारी यादव, विष्णुमाया बि.क., श्रद्धा कुवर क्षेत्री र हरि ढकाल राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य छन् ।
