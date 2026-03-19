आईआर सेवाको विस्तारमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्षमा डा. अजित, महासचिवमा डा. मनिष

२०८२ चैत २९ गते १८:५१ २०८२ चैत २९ गते १८:५१

आईआर सेवाको विस्तारमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्षमा डा. अजित, महासचिवमा डा. मनिष

काठमाडौं ।नेप्लिज सोसाइटी अफ भास्कुलर एण्ड इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजी (आईआर) को नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ ।

हालै अनलाइन माध्यमबाट सम्पन्न निर्वाचनले डा. अजित थापालाई अध्यक्ष चयन गरेको छ । उपाध्यक्षमा डा.मनिष किरण श्रेष्ठलाई निर्वाचित गर्दा डा. मनिष थापालाई महासचिवको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

त्यस्तै, कोषाध्यक्षमा डा. सन्तोष जोशी, सहसचिवमा डा. प्रदेश घिमिरे, सदस्यहरुमा डा. श्रृष्टि श्रेष्ठ र डा. काजन रानाभाट चयन हुँदा प्रेसिडेन्ट इलेक्ट डा. अमृत कोइराला र पूर्व अध्यक्ष प्रा.डा. रामकुमार घिमिरे कार्यसमितिमा समेटिएका छन्।

आईआर किन महत्वपूर्ण ?

आईआर आधुनिक उपचार पद्धति हो, जसमा ठूलो शल्यक्रियाबिना सानो सुई वा क्याथेटरमार्फत जटिल रोगको उपचार गरिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा यो पद्धति लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।

देशका प्रमुख सरकारी तथा सुरक्षा निकायका अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञहरू नेतृत्वमा आएकाले देशभर आईआर सेवाको पहुँच विस्तार, नयाँ चिकित्सकलाई तालिम, र प्रविधि हस्तान्तरणमा थप प्रभावकारी काम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नवनिर्वाचित महासचिव तथा इन्टरभेन्सनल रेडियोलोजीस्ट डा. मनिष थापाका अनुसार नयाँ कार्यसमितिको प्राथमिकता आईआर सेवा देशभर विस्तार, मिनिमली इन्भेसिभ उपचारबारे जनचेतना अभिवृद्धि, र नयाँ पुस्ताका चिकित्सकलाई दक्ष बनाउने हुनेछ ।

अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
आईआर सेवाको विस्तारमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्षमा डा. अजित, महासचिवमा डा. मनिष

आईआर सेवाको विस्तारमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्षमा डा. अजित, महासचिवमा डा. मनिष

कुन समस्याले भयो दिग्गज गायिका आशा भोसलेको निधन ?

कुन समस्याले भयो दिग्गज गायिका आशा भोसलेको निधन ?

'गाइनोकोलोजी पुरुषको पनि क्षेत्र हो'

‘गाइनोकोलोजी पुरुषको पनि क्षेत्र हो’

मस्तिष्कभित्र फोहोर निष्कासन गर्ने मार्ग भेटियो, अल्जाइमरको उपचारमा नयाँ क्रान्तिको संकेत

मस्तिष्कभित्र फोहोर निष्कासन गर्ने मार्ग भेटियो, अल्जाइमरको उपचारमा नयाँ क्रान्तिको संकेत

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली : अबको आवश्यकता सुदृढीकरणतर्फ

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली : अबको आवश्यकता सुदृढीकरणतर्फ

मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप

मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर
बालेन सरकारको प्राथमिकतामा देखिएन स्वास्थ्य बीमा
मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
नसर्ने रोगको महामारी : उपचार खर्चले सडकमै पुग्छन् नागरिक

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

निद्रामा किन अचानक हातखुट्टा चल्छ ?

कुन समस्याले भयो दिग्गज गायिका आशा भोसलेको निधन ?

‘गाइनोकोलोजी पुरुषको पनि क्षेत्र हो’

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली : अबको आवश्यकता सुदृढीकरणतर्फ

आफ्नै शरीरभित्र कैदी बनेको एक क्यान्सर बिरामीको उकुसमुकुस

राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा ६ महिनामा १०० जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण

मेडिकल शिक्षकलाई विभेद : काम समान, तलब आधा फरक