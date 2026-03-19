एक्सन र बदलाको कथामा आधारित वेब-सिरिज ‘साहु बा’ को ट्रेलर सार्वजनिक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ३० गते २०:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वेब-सिरिज ‘साहु बा’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ जसले क्राइम, एक्सन र रिभेन्जमा केन्द्रित कथावस्तु प्रस्तुत गर्छ।
  • ‘साहु बा’मा ३८० भन्दा बढी कलाकारले अभिनय गरेका छन् र निर्माणमा तीन वर्ष खर्चिएको छ भने यो नेपाली डिजिटल जगतकै महत्वाकांक्षी काम हो।
  • ट्रेलरमा एक्सन दृश्य, प्रहरी अनुसन्धान प्रक्रिया र सत्ता संघर्षलाई देखाइएको छ जसले दर्शकमा उत्साह र कौतुहलता जगाएको छ।

काठमाडौं । वेब-सिरिज ‘साहु बा’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । म्युजिक नेपाल र फ्रेम इन मोसनको संयुक्त प्रस्तुतिमा तयार भएको यो सिरिजको ट्रेलरले दर्शकमाझ उत्साह जगाउने देखिन्छ ।

ट्रेलरले सिरिजको कथावस्तु ‘क्राइम, एक्सन र रिभेन्ज’ (बदला) मा केन्द्रित रहेको प्रष्ट पार्छ ।

सिरिजको मुख्य पात्र विजु पार्की रहेको ट्रेलरको सुरुवात र बीचमा देखाइएको सेतो कागजको जहाजले दर्शकमा कौतुहलता जगाउँछ । यो कुनै पात्रको बाल्यकालको स्मृति वा कसैलाई दिइने बदलाको संकेत हुन सक्छ ।

ट्रेलरमा एक्सन दृश्य, प्रहरी अनुसन्धानको प्रक्रिया र पात्रबीचको द्वन्द्वलाई देखाइएको छ । बदलाको आगोमा जलिरहेको युवकको संघर्ष र उसले सामना गर्नुपर्ने आपराधिक सञ्जाललाई ट्रेलरमा मुख्य स्थान दिइएको छ ।

नेपाली वेब-सिरिज प्रायः संवाद केन्द्रित हुने गरेकोमा ‘साहु बा’ ले एक्सनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । ट्रेलरमा देखाइएका सडकका दृश्य, गुडिरहेको गाडीमाथिको स्टन्ट र गोदामभित्रका ‘कोरियोग्राफ्ड’ लडाइँका दृश्य मेहनतका साथ खिचिएका छन् ।

ट्रेलरको अन्त्यमा देखाइएको भव्य रातो कुर्सीले ‘साहु बा’को सत्ता वा शक्तिको संघर्षलाई संकेत गर्छ । यो कुर्सीको मालिक को हो र त्यहाँ पुग्न कति रगत बग्छ भन्ने कुरा नै सिरिजको मुख्य क्लाइमेक्स हुन सक्छ ।

निर्देशक एवं लेखक सुजोय योङका अनुसार यो सिरिज कुनै सामान्य प्रोजेक्ट मात्र नभई नेपाली डिजिटल जगतकै एक महत्वाकांक्षी काम हो । यसमा ३८० भन्दा बढी कलाकारले अभिनय गरेका छन्, जुन नेपाली वेब-सिरिजको इतिहासमा ठूलो संख्या हो ।

२४ एपिसोडको यो सिरिजलाई पूर्ण रूप दिन निर्माण टोलीले करिब तीन वर्ष खर्चिएको छ ।

साहु बा
बदलियो जनादेश, फेरिएनन् पुराना दल

बदलियो जनादेश, फेरिएनन् पुराना दल
हिउँले ढाकिएको सदबरीमा गुञ्जिँदै 'नेपथ्य' ले थाल्यो क्यानडा टूर

हिउँले ढाकिएको सदबरीमा गुञ्जिँदै ‘नेपथ्य’ ले थाल्यो क्यानडा टूर
प्रदीपले मुद्दा मिलाउन खोजेका थिए जेनजीको साथ, मिलाउछु भन्नेको हातमा दिए ५ लाख

प्रदीपले मुद्दा मिलाउन खोजेका थिए जेनजीको साथ, मिलाउछु भन्नेको हातमा दिए ५ लाख
बुटवल-गोरुसिङ्गे सडकका ठेकेदार भन्छन्- स्वदेशमा माटो पाइएन, विदेशबाट अलकत्रा आएन

बुटवल-गोरुसिङ्गे सडकका ठेकेदार भन्छन्- स्वदेशमा माटो पाइएन, विदेशबाट अलकत्रा आएन
केरामा किचलो : लडाइँमा किसान र व्यवसायी, सरकार के भन्छ ?

केरामा किचलो : लडाइँमा किसान र व्यवसायी, सरकार के भन्छ ?
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

