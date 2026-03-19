+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चेम्बरसँगको सहकार्यमा ‘इन्टरनेसनल आयुष कन्क्लेभ’ हुँदै

चौथो संस्करणको यस कन्क्लेभ आगामी जुन १२ देखि १४ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १८:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँगको सहकार्यमा भारतस्थित सिभिकले आगामी जुन १२ देखि १४ सम्म काठमाडौंमा चौथो इन्टरनेसनल आयुष कन्क्लेभ आयोजना गर्ने भएको छ।
  • कार्यक्रममा आयुष क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउनेलाई विभिन्न अवार्ड प्रदान गरिने र सबैभन्दा ठूलो क्लिनिकल डायग्नोसिस सत्र सञ्चालन गरी लेजेन्ड्स वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्ने प्रयास गरिने छ।
  • आयुष प्रणालीलाई विश्वव्यापी मान्यता दिलाउने र चिकित्सकलाई भविष्य उन्मुख प्रविधिसँग परिचित गराउने उद्देश्यले भारतका २० भन्दा बढी राज्य र १० भन्दा बढी देशबाट २ सय बढी प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।

३० वैशाख, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँगको सहकार्यमा भारत स्थित काउन्सिल फर इन्टिग्रेटिभ वैद्य इनोभेसन एन्ड कोलाबरेसन (सिभिक) ले ‘इन्टरनेसनल आयुष कन्क्लेभ’ आयोजना गर्ने भएको छ ।

चौथो संस्करणको यस कन्क्लेभ आगामी जुन १२ देखि १४ सम्म काठमाडौंमा आयोजना हुन लागेको हो । संस्थाका प्रतिनिधि डा. एमएम कुरैशीका अनुसार कार्यक्रममा वैज्ञानिक सत्र, अनुसन्धानमा आधारित प्रस्तुति तथा अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान आदानप्रदानलाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।

उनका अनुसार आयुष क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई आयुष लेजेन्डरी अवार्ड, आयुष एक्सिलेन्स अवार्ड, आयुष राइजिङ अवार्ड तथा आयुष इन्टरप्राइज अवार्ड प्रदान गरी सम्मान गरिने छ ।

यसका साथै आयुष चिकित्सकहरूको एकै मञ्चमा सबैभन्दा ठूलो क्लिनिकल डायग्नोसिस सत्र सञ्चालन गरी ‘लेजेन्ड्स वर्ल्ड रेकर्ड’ कायम गर्ने प्रयास पनि गरिने जनाइएको छ ।

कन्क्लेभमा आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध, होमियोप्याथी लगायत विभिन्न आयुष प्रणालीलाई एउटै मञ्चमा ल्याइने छ । सहभागीले स्वास्थ्य अभ्यासमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा आधुनिक प्रविधि प्रयोगबारे समेत जानकारी प्राप्त गर्नेछन् ।

कार्यक्रम आयुष क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसाथ आयोजना गर्न लागिएको हो । कन्क्लेभको मुख्य उद्देश्य आयुष प्रणालीलाई विश्वव्यापी मान्यता दिलाउनुका साथै चिकित्सकलाई भविष्य उन्मुख प्रविधिसँग परिचित गराउनु रहेको आयोजकले जनाएको छ ।

चेम्बर अफ कमर्सका ट्रेड फेयर समिति सभापति राष्ट्रभूषण चाकुबजीका अनुसार भारतका २० भन्दा बढी राज्यसहित १० भन्दा बढी देशबाट २ सय बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहने अपेक्षा छ ।

यसअघि यस्तै प्रकारको आयुष कन्क्लेभ भारतका आग्रा, गोवा र जयपुरमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ । नेपालमा भने आयुष कन्क्लेभ पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको हो ।

इन्टरनेसनल आयुष कन्क्लेभ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सिभिक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
कर्मचारीलाई सरकारको चेतावनी- राजनीति गरे जागिर जाने

कर्मचारीलाई सरकारको चेतावनी- राजनीति गरे जागिर जाने
लुम्बिनीमा आयोजित नबिल निःशुल्क जलन शिविरमा ८५ ले पाए उपचार तथा परामर्श

लुम्बिनीमा आयोजित नबिल निःशुल्क जलन शिविरमा ८५ ले पाए उपचार तथा परामर्श
आफैले बोकेको भरुवा बन्दुक पड्किँदा गम्भीर घाइते

आफैले बोकेको भरुवा बन्दुक पड्किँदा गम्भीर घाइते
मर्यादित काम र समावेशी विकास गर्न त्रिपक्षीय सहकार्यमा जोड

मर्यादित काम र समावेशी विकास गर्न त्रिपक्षीय सहकार्यमा जोड
जेठ ३ गते बुटवलमा सुकुमवासीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन

जेठ ३ गते बुटवलमा सुकुमवासीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव
स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित