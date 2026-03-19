+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मर्यादित काम र समावेशी विकास गर्न त्रिपक्षीय सहकार्यमा जोड

आईएलओ नेपालका देशीय निर्देशक नुमान ओजकानले सहकार्यबाटै श्रमका मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिने धारणा राखे ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १८:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकार, रोजगारदाता, जेटीयूसीसी र आईएलओले मर्यादित काम र समावेशी विकासका लागि त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
  • सन् २०२३–२०२७ को मर्यादित कामसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गर्दै आगामी रणनीतिबारे छलफल गरिएको थियो।
  • उद्योग वाणिज्य महासंघले महिला उद्यमशीलता सहायता कक्ष सञ्चालन र बहुउद्देश्यीय स्याहार केन्द्र पाइलटिङमा ल्याएको जानकारी गराएको छ।

३० वैशाख, काठमाडौं । मर्यादित काम र समावेशी विकासका लागि त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

सरकार, रोजगारदाता, जेटीयूसीसी र आईएलओद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित त्रिपक्षीय बैठकमा सरोकारवालाले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

बैठकले ‘सन् २०२३–२०२७ को मर्यादित कामसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रम’ को प्रगति समीक्षा गर्दै आगामी रणनीतिबारे समेत छलफल गरेको थियो ।

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले मर्यादित काम, सामाजिक न्याय र समावेशी आर्थिक विकासका लागि त्रिपक्षीय सहकार्य अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

आईएलओ नेपालका देशीय निर्देशक नुमान ओजकानले सहकार्यबाटै श्रमका मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिने धारणा राख्दै यस क्षेत्रमा काम गर्दा सही तथ्यांकमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष एवम रोजगारदाता परिषद् सभापति प्रबलजंग पाण्डेले मुलुकको आर्थिक विकास र उत्पादनशीलता वृद्धिका लागि सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सुमधुर सम्बन्ध अपरिहार्य रहेको बताए ।

श्रमिक कल्याण र महिला सशक्तीकरणमा विशेष पहल आईएलओसँगको साझेदारीमा महासंघले गरिरहेका कार्यबारे प्रकाश पार्दै पाण्डेले चिया र अलैँची क्षेत्रमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइएको तथा महिला उद्यमीलाई सहयोग गर्न महिला उद्यमशीलता सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानमा बहुउद्देश्यीय स्याहार केन्द्र पाइलटिङमा ल्याएको बारे जानकारी गराए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकार र आईएलओसँगको सहकार्यमा मर्यादित काम र समावेशी विकासका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । यसले महिला र युवाजस्ता लक्षित समूहलाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

मर्यादित काम समावेशी विकास सहकार्य
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जेठ ३ गते बुटवलमा सुकुमवासीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन

जेठ ३ गते बुटवलमा सुकुमवासीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन
नेपाल र श्रीलंकाबीच क्रस-बोर्डर मोबाइल भुक्तानीको सुरुवात

नेपाल र श्रीलंकाबीच क्रस-बोर्डर मोबाइल भुक्तानीको सुरुवात
राजस्व चुहावट मुद्दामा तीन करोड जरिवाना सुनाइएका फरार प्रतिवादी पक्राउ

राजस्व चुहावट मुद्दामा तीन करोड जरिवाना सुनाइएका फरार प्रतिवादी पक्राउ
प्रदीप अधिकारी कनेक्सन : थप अनुसन्धानका नाममा क–कसले पाए उन्मुक्ति ?

प्रदीप अधिकारी कनेक्सन : थप अनुसन्धानका नाममा क–कसले पाए उन्मुक्ति ?
वर्ष दिनमै ठडियो रुपाको ‘सिंहदरबार’

वर्ष दिनमै ठडियो रुपाको ‘सिंहदरबार’
जीवन र मृत्युको मोलतोलमा अल्झिएको एउटा मान्छे (भिडियोसहित)

जीवन र मृत्युको मोलतोलमा अल्झिएको एउटा मान्छे (भिडियोसहित)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव
स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित