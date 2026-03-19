जेठ ३ गते बुटवलमा सुकुमवासीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा रास्वपा नेतृत्वको सरकारले डोजर आतंक मच्चाएको आरोप लगाउँदै अव्यवस्थित बसोवासी तथा सुकुमवासीहरूले आन्दोलन थप चर्काउने भएका छन् ।

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३० गते १८:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीहरूले जेठ ३ गते बुटवलमा राष्ट्रिय सम्मेलन र सरकारको विरोधमा वृहत प्रदर्शन गर्ने भएका छन्।
  • संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले प्रदर्शनमा ३० हजार मान्छे सहभागी हुने र २२ जिल्लाबाट प्रतिनिधि आउने बताए।
  • संघर्ष समितिले भूमि सम्बन्धी कानुन परिवर्तन गरी भू-उपयोग नीति २०७६ अनुसार १० वर्षदेखि बसेको ठाउँको लालपुर्जा दिन माग गरेको छ।

३० वैशाख, बुटवल । सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको नाममा रास्वपा नेतृत्वको सरकारले डोजर आतंक मच्चाएको आरोप लगाउँदै अव्यवस्थित बसोवासी तथा सुकुमवासीहरूले आन्दोलन थप चर्काउने भएका छन् । काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारले डोजर लगाएर वर्षौंदेखि बसेको बस्ती खाली गर्न थालेपछि भूमिहीन-अव्यवस्थित बसोवासीले आगामी जेठ ३ गते बुटवलमा राष्ट्रिय सम्मेलन र विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका हुन् ।

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समिति रुपन्देहीले जेष्ठ ३ गते बुटवलमा देशभरका भूमिहीन/अव्यवस्थित बसोवासीको राष्ट्रिय सम्मेलन तथा सरकारको विरोधमा वृहत प्रदर्शन हुनेबारे जानकारी गराएको हो ।

सम्मेलनअघि बुटवल राजमार्ग चौराहाबाट ट्राफिकचोकसम्म प्रदर्शन हुने संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेलले बताए । उनले प्रदर्शनमा ३० हजार मान्छे उतार्ने घोषणा गरे । उक्त प्रदर्शनमा देशका २२ बढी जिल्लाबाट प्रतिनिधि तथा रुपन्देहीका १६ वटै स्थानीय तहहरुबाट उपस्थिति रहने उनको भनाइ छ ।

जेठ ३ गते आयोजना हुने वृहत प्रदर्शनपछि बुटवलमै राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरी देशव्यापी रुपमा गरिने आन्दोलनको रणनीति तयार पारिने संयोजक पौडेलले बताए । राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका सल्लाहकार वीरेन्द्र विकले उचित व्यवस्थापनबिना वर्षौंदेखि बसेको बस्ती हटाउने सरकारको कदम रोक्न दबाब दिन थप आन्दोलन र रणनीति बनाउन राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएको बताए ।

उनले भूमि सम्बन्धी कानुन परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य रहेको भन्दै भू-उपयोग नीति २०७६ अनुसार एक पटकलाई १० वर्षौंदेखि बसेको ठाउँको लालपुर्जा दिन विकले माग गरे । अब भूमिसम्बन्धी नीति निर्माण र निर्णय तहमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने उनले बताए । संघर्ष समितिको आन्दोलनलाई रुपन्देहीका १२ विपक्षी दलले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।

सम्बन्धित खबर

सुकुमवासी र ऐलानी जग्गाको व्यवस्थापन कसरी ?

डोजर आतंकको बाछिटा : त्रासमा बराहक्षेत्रका सुकुमवासी

त्रासमा सिरहाका सुकुमवासी : ‘हाम्रो मतले बनेको सरकारले हाम्रै घर भत्काउँछु भन्छ !’

माइतीघरबाट सुकुमवासीको प्रश्न – जग्गा सरकारको, जनता कसको ?

सुकुमवासीलाई बलजफ्ती निष्कासन गरिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको आपत्ति

काठमाडौंबाट ११० सुकुमवासीलाई ल्याइयो बनेपा : काम, दाम र पढाइको चिन्ता

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रचण्डले म पुरानो होइन भने, नयाँसँग चित्त दुखाए

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित