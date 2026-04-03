पृथु बास्कोटा कर्पोरेट टी–१० लिगका ब्रान्ड एम्बासडर नियुक्त

- कर्पोरेट टी-१० लिगका लागि पृथु बास्कोटा ब्रान्ड एम्बासडर नियुक्त भएका छन् ।
- पृथु बास्कोटाले आफूलाई ब्रान्ड एम्बेसडर बन्न पाउँदा उत्साहित र गौरवान्वित महसुस गरेको बताए ।
- कर्पोरेट टी-१० लिग वैशाख १० देखि १७ गतेसम्म काठमाडौंको तल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा सञ्चालन हुनेछ ।
३० चैत, काठमाडौं । काठमाडौं स्पोर्ट्स एन्ड एभेन्ट्स प्रालिद्वारा आयोजना हुन लागेको कर्पोरेट टी-१० लिगका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी पृथु बास्कोटा ब्रान्ड एम्बासडर नियुक्त भएका छन्।
आज आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा उनलाई लिगको ब्रान्ड एम्बासडरका रूपमा सार्वजनिक गरिएको हो ।
पृथु बास्कोटा नेपालका अनुभवी क्रिकेटरमध्ये एक मानिन्छन् । उनले नेपाल राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् ।
मध्यक्रमका भरपर्दा ब्याटरका रूपमा चिनिने बास्कोटा आफ्नो स्थिर प्रदर्शन र खेलप्रतिको समर्पणका लागि परिचित छन्। घरेलु क्रिकेटमा पनि उनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै युवा खेलाडीहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सफल भएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै बास्कोटाले आफूलाई कर्पोरेट टी–१० लिगको ब्रान्ड एम्बासडर बन्न पाउँदा अत्यन्त उत्साहित र गौरवान्वित महसुस भएको बताए । उनले नेपालमा क्रिकेटको लोकप्रियता दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै विशेषगरी कर्पोरेट क्षेत्रमार्फत खेलको विकास हुनु सकारात्मक संकेत भएको धारणा व्यक्त गरे। साथै, उनले प्रतियोगितामा सहभागी सम्पूर्ण टिमहरूलाई शुभकामना दिए ।
उक्त कार्यक्रममा काठमाडौं स्पोर्ट्स एन्ड एभेन्ट्स प्रालिका निर्देशक ज्योति भण्डारीले पृथु बास्कोटालाई ब्रान्ड एम्बासडरको रूपमा स्वागत गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए ।
उनले भने, ‘पृथु जस्ता अनुभवी र प्रेरणादायी खेलाडीको साथले हाम्रो प्रतियोगितालाई अझ उचाइमा पुर्याउने विश्वास लिएका छौं । उहाँको संलग्नताले खेलाडीहरूमा थप ऊर्जा र प्रेरणा मिल्नेछ। साथै, यस लिगमार्फत कर्पोरेट क्षेत्र र क्रिकेटबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुँदै जाने अपेक्षा गरेका छौं।’
कर्पोरेट टी–१० लिग वैशाख १० देखि १७ गतेसम्म काठमाडौंको तल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगितामा विभिन्न कर्पोरेट टिमहरूको सहभागिता रहनेछ।
