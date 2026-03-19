के युट्युबमा एआई म्युजिक बन्द गर्न सकिन्छ ?

एआई गीतमा गायक जस्तो सास फेर्ने, स्वरमा उतारचढाव हुने वा सानो पनि त्रुटि हुँदैन ।

सापेक्ष सापेक्ष
२०८३ वैशाख १ गते १२:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • युट्युबले एआई म्युजिकलाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्दैन र क्रिएटरहरूलाई एआई टुल प्रयोग गर्न दिने नीति लिएको छ।

आज एआईले हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित पारिरहेको छ । त्यसमा संगीत पनि अछुतो रहेन । सुनो, युडियो वा म्युजिकजेन जस्ता एआई टुलहरू प्रयोग गरेर कसैले पनि झणभरमै गीत बनाउन सक्छन् ।

यही कारण अहिले भिडियो प्लेटफर्म युट्युबमा यस्ता एआई म्युजिकको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ । यस प्रकारको गीत आजकल जताततै बज्न थालेको छ । सार्वजनिक यातायात, कफी सप, सैलन सबैतिर । विशेषत पुराना गीतहरूलाई नयाँ शैलीमा बनाउने (नयाँ गायकको भ्रम छरे जस्तो गरेर), नयाँ शब्द/भाकामा गीत निकाल्ने जस्ता प्रवृत्ति देखिन्छ ।

कतिपयलाई यस प्रकारको गीत मन नपर्न सक्छ । किनकि, अधिकांश एआई गीतमा अहिलेसम्म कलाकारको जस्तो भावना भेटिँदैन । र, धेरैलाई एआई स्लप झुर लाग्न सक्छ । एआई स्लप भनेको एआई प्रयोग गरेर कम गुणस्तरको, मास प्रोड्युस्ड कन्टेन्ट हो ।

त्यस्तोमा तपाईंलाई पनि लाग्न सक्छ, के युट्युबले यस प्रकारको एआई म्युजिक पूर्णरूपमा बन्द गर्न सक्छ ? अथवा एआई स्लप बन्द गर्ने कुनै उपाय छ ?

युट्युबको नियम अनुसार अहिलेसम्म एआई म्युजिकलाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिँदैन । यसको अर्थ प्रयोगकर्ताले चाहेर पनि एआई म्युजिक बन्द गर्न सक्दैनन् । बरु उल्टै युट्युबले क्रिएटरहरूलाई ‘एक्सपेरिमेन्ट विथ म्युजिक’का लागि एआई टुल प्रयोग गर्न दिने नीति नै लिएको छ ।

केही समयअघि अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा गर्दै कलाकारहरूका लागि गीत संगीत तथा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै आइरहेका राजेन्द्र अर्यालले एआई जेनेरेटेड गीतहरू युट्युबमा हालेर आम्दानी गर्न सकिने बताएका थिए ।

अन्य प्लेटफर्ममा अलि कडाइ गरेता पनि युट्युबबाट भने त्यस्ता च्यानल सञ्चालकहरूले आम्दानी गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । यसैले पनि धेरैले अनुहार लुकाएर एआई स्लप बनाइरहेका हुन् ।

त्यसो भए युट्युबमा एआई गीत नसुन्न के गर्न सकिन्छ त ?

उपायस्वरुप हामीले विभिन्न ब्लग तथा रेडिट/डिस्कर्ड कम्युनिटीमा उपलब्ध प्रतिक्रियाहरूबाट केही तरिकाहरू एकतृत गरेका छौं:

युट्युबमा एआई गीत सुन्नबाट बँच्न ‘म्यानुअल’ फिल्टर गर्नुको विकल्प छैन । भन्नुको अर्थ, तपाईं आफैंले ‘यो एआई गीत हो’ भनेर थाहा पाएर नसुन्नु नै उत्तम विकल्प हो ।

तपाईंले उक्त गीतमा डिसलाइक, नट इन्ट्रेस्टेड अथवा डु नट रेकमेन्डेड मी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ । यसो गर्दा युट्युबको एल्गोरिदमले ‘तपाईंलाई त्यस प्रकारको कन्टेन्ट मन पर्दैन, अब उसलाई पुन: फिडमा देखाउनु हुन्न’ भन्ने थाहा पाउँछ ।

तपाईंले एआई गीत हाल्ने च्यानललाई ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ ।

तपाईंले कुनै कलाकार मन परेपछि उसको च्यानल सब्सक्राइब गर्ने र पछि ‘सब्सक्रिप्सन’मा गएर मात्र हेर्ने । एआई गीत हालेका च्यानललाई रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ ।

अब माथि उल्लेखित काम गर्न तपाईंले एआई गीत चैं कसरी चिन्ने ?

यसको तरिका पनि साधारण छ । तलका सामान्य बुँदाहरूलाई ध्यान दिनु भयो भने तपाईंले सजिलै एआई गीत थाहा पाइहाल्नु हुन्छ ।

एआई गीतमा गायक जस्तो सास फेर्ने, स्वरमा उतारचढाव हुने वा सानो पनि त्रुटि हुँदैन । एआईमा प्रायः अति परफेक्ट पिच, कृत्रिम इको वा रोबोटिक (ध्वध्रो) टोन हुन्छ ।

भिडियोको तल ‘अलर्ट अर सिन्थेटिक कन्टेन्ट’ वा ‘एआई जेनेरेटेड म्युजिक’ लेखिएको हुन्छ । क्रिएटर/च्यानलको डेस्क्रिप्सन अथवा बायोमा ‘एआई म्युजिक’, ‘सुनो एआई’ जस्ता की वर्ड लेखिएका हुन्छन् ।

ग्राफिक्स धेरै नै झिल्के हुन्छ । कलर अलिअलि रेट्रो जस्तो देखिन्छ । एआई गीतमा लिरिक्स अति सरल, संरचना दोहोरिएको हुन्छ ।

लेखक
सापेक्ष

सापेक्ष अनलाइनखबरमा कला, मनोरञ्जन विधामा कलम चलाउँछन् ।

एप्पल विरुद्ध युट्युब क्रिएटरले हाले मुद्दा, एआईका लागि भिडियो चोरेको आरोप

डाटा सेन्टर वरपर पृथ्वीको तापक्रम १६ डिग्री फरेनहाइटसम्म बढ्दै, वातावरणमा गम्भीर चुनौती

अष्ट्रेलियाको सरकारी सञ्चारमाध्यम एबीसीका कर्मचारी हड्तालमा, बीबीसीका सामग्री प्रसारण  

एआईको युगमा लोकतन्त्र: डिजिटल सुशासन र युवा

लोकतन्त्रमा एआईको चुनौती : बुथदेखि 'ब्रेन' कब्जासम्म

ट्वीटर संस्थापकको कम्पनीमा एआईले खाइदियो ४ हजारको जागिर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

10 Stories
फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

फोक्सोको जाँच गर्ने ‘पीएफटी’ कुन अवस्थामा गरिन्छ ?

8 Stories

