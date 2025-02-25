सन्जु सामसन मार्चको आईसीसी ‘प्लेयर अफ दि मन्थ’

१ वैशाख, काठमाडौं । भारतका विकेटकिपर ब्याटर सन्जु सामसन मार्च महिनाको आईसीसी ‘प्लेयर अफ द मन्थ’ घोषित गरिएको छ ।
गत महिना सम्पन्न आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै भारतलाई उपाधि जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका उनले यो अवार्ड जितेका हुन् ।
सुरुवाती चरणमा टोलीमा नियमित स्थान नपाएका सामसनले सुपर–८ देखि अवसर पाएपछि शानदार ब्याटिङ गरे ।
उनले वेस्ट इन्डिजविरुद्ध ९७ रन बनाए भने इंग्ल्यान्डसँगको सेमिफाइनल र न्युजिल्यान्डसँगको फाइनलमा समान ८९–८९ रनको योगदान दिए ।
मार्चमा खेलेका तीन खेलमा उनले २७५ रन बनाउँदै १३७.५० को औसत र १९९ भन्दा माथिको स्ट्राइक रेट कायम गरे । उनको प्रदर्शनकै कारण भारतले उपाधि रक्षा गर्न सफल भयो ।
सामसनको करियरमा यो पहिलो आईसीसी ‘प्लेयर अफ द मन्थ’ अवार्ड हो ।
