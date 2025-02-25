पीएम कप क्रिकेट :

लुम्बिनीसँग पराजित भएपछि बागमतीले गुमायो जय ट्रफी खेल्ने अवसर

२०८३ वैशाख १ गते १८:१५ २०८३ वैशाख १ गते १८:१५

  • लुम्बिनी प्रदेशले पीएम कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशलाई ३४ रनले पराजित गरेको छ ।
  • लुम्बिनीले ८ खेलमा ९ अंक जोडेर पाँचौं स्थानमा उक्लिएको छ भने बागमती ९ खेलमा ८ अंकसहित आठौं स्थानमा झरेको छ ।
  • जय ट्रफीमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच फाइनल खेल पक्का भइसकेको छ ।

१ वैशाख, काठमाडौं । पीएम कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको आफ्नो अन्तिम खेलमा बागमती प्रदेशले लुम्बिनी प्रदेशसँग हार बेहोरेको छ ।

मंगलबार जनकपुरमा भएको खेलमा लुम्बिनी प्रदेशले बागमती प्रदेशलाई ३४ रनले पराजित गर्दै जय ट्रफीको सम्भावना कायमै राखेको छ भने बागमती त्यस होडबाट बाहिरिएको छ ।

लुम्बिनीले दिएको २३४ रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती ४४ ओभरमा १९९ रनमा अलआउट भयो । बिबेक मगरले सर्वाधिक ४५ रन बनाए भने कप्तान सन्दीप लामिछानेले ३२ रन बनाए । उत्तम मगरले २३, इशान पान्डेले १७, रिङ्जिन लामालेे १६ अनि आशुतोष घिरैयाले १५ रन बनाए ।

लुम्बिनीका निर्मल गुरुङले १० ओभरमा २७ रन दिएर ५ विकेट लिए भने बिप्रासन केसी र दिनेश बोहराले २-२ तथा अजय चौहानले १ विकेट लिए ।

त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले ४५.२ ओभरमा अलआउट हुँदै २३३ रन बनाएको थियो । आकाश त्रिपाठीले सर्वाधिक ७२ रन बनाए । प्रज्वल थापाले ४६, कप्तान देव खनालले ३७ तथा सन्तोष यादवले २५ रन बनाए । दिनेश बोहराले १४ तथा बिप्रासन केसीले १३ रन बनाए ।

बागमतीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले १० ओभरमा ४४ रन दिएर ३ विकेट लिए । बिबेक मगरले ७ ओभरमा ३३ रन दिएर ३ विकेट लिए । रिजन ढकालले २ तथा प्रतिस जिसीले १ विकेट लिए ।

यो जितसँगै ८ खेलमा ९ अंक जोडेको लुम्बिनी पाँचौं स्थानमा उक्लिएको छ । लुम्बिनीले अब नेपाल पुलिस क्लबसँग खेल्न बाँकी छ ।

बागमती ९ खेलमा ८ अंक मात्र जोडेर आठौं स्थानमा झरेको छ । पुलिस, लुम्बिनी, मधेश र गण्डकी चारवटै टोली ९ अंकमा छ । यीमध्येबाट तीन टोली मात्र जय ट्रफीमा छनोट हुनेछन् ।

बुधबार हुने लिग चरणका अन्तिम दुई खेलपछि जय ट्रफीमा छनोट हुने टोलीको टुंगो लाग्नेछ । फाइनल खेल भने त्रिभुवन आर्मी क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच हुने पक्का भइसकेको छ ।

गत संस्करणमा शीर्ष ४ टोलीले मात्र जय ट्रफी खेल्ने प्रावधान थियो जतिबेला आर्मी, पुलिस, एपीएफ र बागमतीले खेलेका थिए । यसपटक जय ट्रफीको दायरा बढाइएपनि बागमती शीर्ष ६ भित्र पर्न असफल रह्‍यो ।

टुर्नामेन्ट
Indian Premier League 2026
ICC T20 World Cup 2026
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
फुटबल संकट : फिफा र एएफसीको प्रतिनिधिसँग भर्चुअल वार्तामा के-के छलफल भयो ?

नेपाललाई दक्षिण एसियाको खेलकुद हब बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता

आईपीएल डेब्यूको पहिलो ओभरमै तीन विकेट लिएर चम्किएका प्रफुल हिंगे

पीएसएल छाडेर आईपीएल रोजेपछि ब्लेसिङलाई दुई वर्षको प्रतिबन्ध

सन्जु सामसन मार्चको आईसीसी ‘प्लेयर अफ दि मन्थ’

एन्फाविरुद्ध ‘ए’ डिभिजन क्लबहरू नै आन्दोलित (तस्वीरहरू)

राजनीतिकरणको दलदलबाट खेलकुदलाई उठाउने अवसर

बालेन सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेन खेलकुद

नेपालले फिफा सिरिज नखेल्ने, एन्फाले लियो नाम फिर्ता

वर्षाका कारण वीरगञ्जमा जारी पीएम कप प्रभावित

तृतको अर्धशतक, बसिरको अलराउन्ड प्रदर्शनमा मधेशलाई हराउँदै आर्मी शीर्षस्थानमा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

