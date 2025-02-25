१ वैशाख, काठमाडौं । अस्ट्रेलियाका पेस बलर मिचेल स्टार्क तथा भारतकी अलराउन्डर दीप्ति शर्मा ‘विस्डेन’द्वारा वर्षका उत्कृष्ट क्रिकेटर घोषित भएका छन् ।
स्टार्कलाई पुरुषतर्फ तथा दीप्तिलाई महिलातर्फ उत्कृष्ट क्रिकेटर घोषित गरिएको हो । सन् २०२५ को प्रदर्शनका आधारमा उक्त अवार्ड दिइएको हो ।
स्टार्कले टेस्ट क्रिकेटमा उत्कृष्ट बलिङ गर्दै सबैभन्दा धेरै विकेट लिएका थिए र एसेज सिरिज जित्नमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।
यस्तै, दीप्ति शर्माले भारतलाई घरेलु मैदानमा एकदिवसीय विश्वकप जिताउन ठूलो योगदान दिइन् । उनले प्रतियोगिताभर राम्रो ब्याटिङ र बलिङ गर्दै टोलीलाई सफलता दिलाइन् ।
यसैगरी शुभमन गिल, रविन्द्र जडेजा, ऋषभ पन्त र मोहम्मद सिराज ‘वर्षका उत्कृष्ट पाँच क्रिकेटर’मा परेका छन् भने अभिषेक शर्मालाई उत्कृष्ट टी–२० क्रिकेटर घोषित गरिएको छ ।
