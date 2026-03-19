डा. एकानन्द सिंहलाई सह-प्राध्यापकमा अनुतीर्ण गराउने निर्णय बदर

उच्च अदालत पाटनले ललितपुरस्थित किस्ट मेडिकल कलेजमा कार्यरत डा. एकानन्द सिंहलाई सह–प्राध्यापक पदमा प्रमाणिकरण गर्न आदेश जारी गरेको छ । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान(आईओएम) तथा डीन कार्यालयको निर्णय बदर गर्दै डा. एकानन्द सिंहलाई सह–प्राध्यापक पदमा प्रमाणीकरण गर्न परमादेश जारी भएको हो ।

संयुक्त इजलासका न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र नेत्रप्रकाश आचार्यले अन्तर्वार्तामा प्राप्त अंकका आधारमा गरिएको मूल्यांकन कानूनसम्मत नभएको ठहर गरेका हुन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षक सिफारिस सम्बन्धी विनियम, २०७५ अनुसार डा. सिंहले अन्तर्वार्तामा प्राप्त गरेको अंक सह–प्राध्यापक पदमा प्रमाणीकरण हुन पर्याप्त रहेको आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले २०८२ जेठ ११ मा प्रकाशित नतिजा बदर गर्दै सोही मितिबाट लागू हुने गरी डा. सिंहलाई सह–प्राध्यापक पदमा प्रमाणीकरण गर्न आदेश दिएको हो ।

विवाद के थियो ?

आईओएमबाट सम्बन्धन प्राप्त किस्ट मेडिकल कलेजमा कार्यरत डा.सिंह कलेजो प्रत्यारोपण शल्यचिकित्सकको रूपमा कार्यरत छन् । डा. एकानन्द सिंहले सह–प्राध्यापक पदका लागि आवेदन दिएका थिए ।

सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी अन्तर्वार्तामा सहभागी भएका उनले २५ पूर्णाङ्कमध्ये १० अंक ४० प्रतिशत प्राप्त गरेका थिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षक सिफारिस सम्बन्धी विनियम, २०७५ अनुसार ४० प्रतिशत अंक नै उत्तीर्ण मापदण्ड हो । तर आईओएमले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि २०८० को आधारमा ५० प्रतिशत अंक अनिवार्य रहेको भन्दै डा. सिंहलाई अनुतीर्ण घोषणा गरेको थियो।

अदालतले विश्वविद्यालयको प्रचलित विनियमको विपरीत हुने गरी आईओएमको आन्तरिक कार्यविधि बनाउन नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

यो फैसला आईओएम अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाका प्राध्यापक तथा चिकित्सकहरूका लागि महत्वपूर्ण नजिर बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बाथको औषधिले हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम घटाउने वैज्ञानिकहरूको खुलासा

बाथको औषधिले हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम घटाउने वैज्ञानिकहरूको खुलासा

एक अनुसन्धानले किन दियो चुम्बन गर्नुअघि आधा गिलास पानी पिउन सुझाव ?

एक अनुसन्धानले किन दियो चुम्बन गर्नुअघि आधा गिलास पानी पिउन सुझाव ?

अस्पताल मन्दिर : बिरामी भगवान

अस्पताल मन्दिर : बिरामी भगवान

प्रा. डा. दीपक रेग्मी

प्रा. डा. दीपक रेग्मी वरिष्ठ नाक कान घाँटीरोग शल्यचिकित्सक  

मासुबिना पनि पुग्छ प्रोटिन, प्रशस्त प्रोटिन पाइने १० शाकाहारी खानेकुरा

मासुबिना पनि पुग्छ प्रोटिन, प्रशस्त प्रोटिन पाइने १० शाकाहारी खानेकुरा

मोदनाथ पौडेल

मोदनाथ पौडेल पोषणविद्

महिलामा हुने क्यान्सर निको पार्न जीएसकेको औषधिको प्रभावकारिता ६० प्रतिशत बढी

महिलामा हुने क्यान्सर निको पार्न जीएसकेको औषधिको प्रभावकारिता ६० प्रतिशत बढी

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर
मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप

मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप
बालेन सरकारको प्राथमिकतामा देखिएन स्वास्थ्य बीमा

बालेन सरकारको प्राथमिकतामा देखिएन स्वास्थ्य बीमा
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
नसर्ने रोगको महामारी : उपचार खर्चले सडकमै पुग्छन् नागरिक

नसर्ने रोगको महामारी : उपचार खर्चले सडकमै पुग्छन् नागरिक

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories

फिचर

सबै
डा. एकानन्द सिंहलाई सह-प्राध्यापकमा अनुतीर्ण गराउने निर्णय बदर
स्वास्थ्य समाचार

डा. एकानन्द सिंहलाई सह-प्राध्यापकमा अनुतीर्ण गराउने निर्णय बदर

एक अनुसन्धानले किन दियो चुम्बन गर्नुअघि आधा गिलास पानी पिउन सुझाव ?

एक अनुसन्धानले किन दियो चुम्बन गर्नुअघि आधा गिलास पानी पिउन सुझाव ?

अस्पताल मन्दिर : बिरामी भगवान
योग तथा प्राणायाम

अस्पताल मन्दिर : बिरामी भगवान

प्रा. डा. दीपक रेग्मी

प्रा. डा. दीपक रेग्मी वरिष्ठ नाक कान घाँटीरोग शल्यचिकित्सक  
मासुबिना पनि पुग्छ प्रोटिन, प्रशस्त प्रोटिन पाइने १० शाकाहारी खानेकुरा
आहार तथा पोषण

मासुबिना पनि पुग्छ प्रोटिन, प्रशस्त प्रोटिन पाइने १० शाकाहारी खानेकुरा

मोदनाथ पौडेल

मोदनाथ पौडेल पोषणविद्
बच्चामा हुने शल्यक्रिया किन संवदेनशील हुन्छ ?
बालरोग

बच्चामा हुने शल्यक्रिया किन संवदेनशील हुन्छ ?

डा. मनिष पोखरेल

डा. मनिष पोखरेल पेडियार्टिक सर्जन
कुन समस्याले भयो दिग्गज गायिका आशा भोसलेको निधन ?

कुन समस्याले भयो दिग्गज गायिका आशा भोसलेको निधन ?