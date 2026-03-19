स्वास्थ्योपचारमा एआईको प्रयोग : कति उपयोगी, कति खतरापूर्ण ?

२०८३ वैशाख २ गते १८:४३ २०८३ वैशाख २ गते १८:४३

डा. विमर्श आचार्य

डाक्टरले एआईलाई आफ्नो ज्ञान, अनुभव र बिरामीको अवस्थासँग जोडेर प्रयोग गर्छ, बिरामीले त्यसैलाई निर्णयको आधार बनाउँदा जोखिम बढ्छ ।

  • एआईले चिकित्सकलाई प्रतिस्थापन गर्ने होइन, उसको क्षमता विस्तार गर्ने उपकरण हो' र स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसको जिम्मेवार प्रयोग आवश्यक छ।

केही समयअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगले पीजीको नतिजा सार्वजनिक गर्दाको अन्योलपूर्ण घडीमा मैले उपलब्ध डाटा र एआईको प्रयोग गरेर एउटा ‘सिट प्रेडिक्टर’ टुल तयार पारेँ ।

हालै सरकारी सिटको वास्तविक नतिजा आउँदा मेरो यो टुल ‘कन्जरभेटिभ’ रूपमा निकै सुरक्षित देखियो । टुलले वास्तविक र्‍याङ्कलाई केही ‘अन्डरइस्टिमेट’ गरेको थियो, जसले गर्दा चिकित्सकहरूले गलत आशा पालेनन् र सुरक्षित निर्णय लिन सके।

यसको विस्तृत विवरण र प्रयोग गर्ने तरिका मैले मेरो विमर्श आचार्य युट्युब च्यानल को एमडी/एमएस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा समेत राखेको छु । यो सानो प्रयोगले मलाई एउटा ठूलो कुरा प्रस्ट पार्यो, एआई नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ‘शत्रु’ होइन, बरू सही प्रयोग गर्न जान्नेका लागि एउटा शक्तिशाली ‘को-पाइलट’ हो ।

यसै सन्दर्भमा, मैले क्लिनिकल रिसर्च प्रशिक्षणका सत्रहरू सञ्चालन गर्दै आएको छु, जसमा एआईको प्रयोग, यसको नैतिक (एथिकल) पक्ष र दैनिक चिकित्सकीय अभ्यासमा यसको जिम्मेवार एकीकरण सम्बन्धी विषयलाई पनि नियमित रूपमा समेट्दै आएको छु ।

यस क्रममा नेपालका ७०० भन्दा बढी चिकित्सक तथा मेडिकल विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गरिसकेको छु । यस अनुभवले एआईलाई केवल उपकरणका रूपमा होइन, सही मार्गदर्शनसहित सुरक्षित र जिम्मेवार रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता अझ प्रस्ट पारेको छ ।

अस्पतालमा दैनिक बिरामी हेर्दा एआई मेरो सहयात्रीजस्तै बनेको छ । औषधिको मात्रा वा सावधानी सम्झन, विभिन्न उपचार विधिहरू तुलना गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशिकासँग आफ्ना निर्णय मिलाउन र पछिल्ला अनुसन्धान तथा परीक्षणका नतिजा बुझ्न यसको नियमित प्रयोग गर्छु । जटिल केसहरूमा आफ्नो प्रारम्भिक क्लिनिकल सोचलाई प्रमाणमा आधारित जानकारीसँग तुलना गर्दा निर्णय अझ स्पष्ट र आत्मविश्वासी बन्छ । यसरी एआई चिकित्सकलाई प्रतिस्थापन गर्ने होइन, उसको क्षमता विस्तार गर्ने एक शक्तिशाली उपकरण हो ।

डाक्टरका लागि एआई : कुन उपयोगी ?

आज प्रचलित विभिन्न एआई उपकरणहरू जस्तै ग्रोक, जेमनाई, च्याटजीपीटी, पर्प्लेक्सिटी र ओपनएभिडेन्सका आ–आफ्नै भूमिका छन् । तर, तिनीहरूको प्रयोग सन्दर्भअनुसार फरक हुन्छ । सामान्य जानकारी बुझ्न, अवधारणा स्पष्ट गर्न र छिटो सहजीकरणका लागि च्याटजीपीटी, जेमनाई वा ग्रोक उपयोगी हुन सक्छन् । पर्प्लेक्सिटीले स्रोतसहित जानकारी प्रस्तुत गर्ने भएकाले खोज र तुलना गर्न सहज बनाउँछ । तर क्लिनिकल निर्णयका लागि भने प्रमाण–आधारित, सन्दर्भसहित र अद्यावधिक जानकारी अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यस दृष्टिले ओपनएभिडेन्स विशेष रूपमा उपयोगी मानिन्छ । यो प्लेटफर्म अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल, क्लिनिकल ट्रायल र स्थापित गाइडलाइनमा आधारित प्रमाणसहित जानकारी प्रदान गर्न केन्द्रित हुन्छ । यसले डाक्टरलाई केवल उत्तर मात्र होइन, त्यसको वैज्ञानिक आधार पनि देखाउँछ, जसले क्लिनिकल निर्णयलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र जिम्मेवार बनाउँछ ।

त्यसैले, सामान्य बुझाइका लागि विभिन्न एआई उपकरणहरू प्रयोग गर्न सकिए पनि, क्लिनिकल अभ्यास र निर्णयका लागि प्रमाण–आधारित प्लेटफर्मका रूपमा ओपनएभिडेन्स हालको अवस्थामा सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पमध्ये एक मानिन्छ ।

एआईकै सल्लाहमा भर पर्नु खतरा

आजकल धेरै बिरामीहरूले एआईलाई चिकित्सकसरह प्रयोग गर्न थालेका छन् । सामान्य लक्षण देखिएपछि सिधै औषधिको सल्लाह खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ, जुन गम्भीर खतरा बन्न सक्छ ।

उदाहरणका लागि, कसैलाई पेट दुख्यो भने एआईले सामान्य पीडा कम गर्ने औषधि सुझाउन सक्छ । तर त्यही लक्षणभित्र एपेन्डिसाइटिसजस्तो गम्भीर समस्या लुकेको हुन सक्छ । औषधिले केही समय राहत दिए पनि रोगको झन् जटिल बन्दै जान सक्छ ।

यही डाक्टर र बिरामीले प्रयोग गरिएको एआईबीचको फरक प्रस्ट हुन्छ । डाक्टरले एआईलाई आफ्नो ज्ञान, अनुभव र बिरामीको अवस्थासँग जोडेर प्रयोग गर्छ, जबकि बिरामीले सिधै त्यसलाई निर्णयको आधार बनाउँदा जोखिम बढ्छ । स्व–औषधोपचारले कहिलेकाहीँ ज्यानसमेत जोखिममा पार्न सक्छ ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआई

नेपालजस्तो भौगोलिक चुनौती रहेको देशमा एआईले स्वास्थ्य सेवामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव हुँदा एआईले प्राथमिक स्तरमै निर्णय लिन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । एक्स–रे, मुटुसम्बन्धी परीक्षण वा आकस्मिक अवस्थाको मूल्यांकनमा यसको प्रयोगले समयमै उपचारको दिशा दिन सक्छ ।

टेलिमेडिसिनसँग एआईको संयोजनले गाउँ र शहरबीचको दूरी घटाउन सक्छ । बिरामीले नजिकैबाट विशेषज्ञ सेवा पाउन सक्छन् भने चिकित्सकले पनि सीमित स्रोतमा राम्रो सेवा दिन सक्छन्।

अनुसन्धान क्षेत्रमा पनि एआईले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । जटिल अध्ययन, तथ्यांक विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशनमा सहभागिता बढाउन यसले सहयोग पुर्‍याउँछ । यसले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई ज्ञान–आधारित र प्रविधिमैत्री बनाउने सम्भावना बोकेको छ।

अबको  हाम्रो दायित्व 

अबको प्रतिस्पर्धा डाक्टर र एआईबीच होइन, एआई प्रयोग गर्न जान्ने र नजान्ने डाक्टरबीच हुनेछ । समयसँगै रूपान्तरण हुन नसक्ने प्रणाली पछाडि पर्छ।

यसैले, सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले मिलेर एआईलाई स्वास्थ्य प्रणालीमा समाहित गर्ने स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक छ । चिकित्सकहरूलाई तालिम, स्रोत र प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ ।

यदि हामीले आजैदेखि यो प्रविधिलाई अंगाल्न सकेनौँ भने, भोलि हामी विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न असक्षम हुनेछौँ । तर सही दिशामा अघि बढ्न सके, नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सक्छ ।

अबको प्रश्न स्पष्ट छ, हामी परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने कि त्यसको पछाडि पर्ने ?

(डा. विमर्श आचार्य अल्का अस्पताल, जावलाखेलमा मेडिकल अफिसरका रूपमा कार्यरत छन् ।)

एआई स्वास्थ्योपचार
सम्बन्धित खबर

स्वास्थ्योपचारमा एआईको प्रयोग : कति उपयोगी, कति खतरापूर्ण ?

स्वास्थ्योपचारमा एआईको प्रयोग : कति उपयोगी, कति खतरापूर्ण ?

के नेपाल आफैंले भ्याक्सिन बनाउनै नसक्ने हो ?

के नेपाल आफैंले भ्याक्सिन बनाउनै नसक्ने हो ?

डा. शेरबहादुर पुन

डा. शेरबहादुर पुन सरुवारोग विशेषज्ञ

बाथको औषधिले हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम घटाउने वैज्ञानिकहरूको खुलासा

बाथको औषधिले हृदयघात र स्ट्रोकको जोखिम घटाउने वैज्ञानिकहरूको खुलासा

डा. एकानन्द सिंहलाई सह-प्राध्यापकमा अनुतीर्ण गराउने निर्णय बदर

डा. एकानन्द सिंहलाई सह-प्राध्यापकमा अनुतीर्ण गराउने निर्णय बदर

एक अनुसन्धानले किन दियो चुम्बन गर्नुअघि आधा गिलास पानी पिउन सुझाव ?

एक अनुसन्धानले किन दियो चुम्बन गर्नुअघि आधा गिलास पानी पिउन सुझाव ?

अस्पताल मन्दिर : बिरामी भगवान

अस्पताल मन्दिर : बिरामी भगवान

प्रा. डा. दीपक रेग्मी

प्रा. डा. दीपक रेग्मी वरिष्ठ नाक कान घाँटीरोग शल्यचिकित्सक  

ट्रेन्डिङ

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर
बालेन सरकारको प्राथमिकतामा देखिएन स्वास्थ्य बीमा

बालेन सरकारको प्राथमिकतामा देखिएन स्वास्थ्य बीमा
मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप

मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
नसर्ने रोगको महामारी : उपचार खर्चले सडकमै पुग्छन् नागरिक

नसर्ने रोगको महामारी : उपचार खर्चले सडकमै पुग्छन् नागरिक

वेबस्टोरिज

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

8 Stories
सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

7 Stories
दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

9 Stories
गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

8 Stories
दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

6 Stories

फिचर

सबै
स्वास्थ्योपचारमा एआईको प्रयोग : कति उपयोगी, कति खतरापूर्ण ?
स्वास्थ्य समाचार

स्वास्थ्योपचारमा एआईको प्रयोग : कति उपयोगी, कति खतरापूर्ण ?

के नेपाल आफैंले भ्याक्सिन बनाउनै नसक्ने हो ?
संक्रामक रोग (फ्लु, कोरोना भाइरस)

के नेपाल आफैंले भ्याक्सिन बनाउनै नसक्ने हो ?

डा. शेरबहादुर पुन

डा. शेरबहादुर पुन सरुवारोग विशेषज्ञ
डा. एकानन्द सिंहलाई सह-प्राध्यापकमा अनुतीर्ण गराउने निर्णय बदर
स्वास्थ्य समाचार

डा. एकानन्द सिंहलाई सह-प्राध्यापकमा अनुतीर्ण गराउने निर्णय बदर

एक अनुसन्धानले किन दियो चुम्बन गर्नुअघि आधा गिलास पानी पिउन सुझाव ?

एक अनुसन्धानले किन दियो चुम्बन गर्नुअघि आधा गिलास पानी पिउन सुझाव ?

अस्पताल मन्दिर : बिरामी भगवान
योग तथा प्राणायाम

अस्पताल मन्दिर : बिरामी भगवान

प्रा. डा. दीपक रेग्मी

प्रा. डा. दीपक रेग्मी वरिष्ठ नाक कान घाँटीरोग शल्यचिकित्सक  
मासुबिना पनि पुग्छ प्रोटिन, प्रशस्त प्रोटिन पाइने १० शाकाहारी खानेकुरा
आहार तथा पोषण

मासुबिना पनि पुग्छ प्रोटिन, प्रशस्त प्रोटिन पाइने १० शाकाहारी खानेकुरा

मोदनाथ पौडेल

मोदनाथ पौडेल पोषणविद्