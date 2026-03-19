न्यून ब्याजदरले बढ्यो लघुवित्तको आम्दानी, सुध्रिएन खराब कर्जा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २ गते १७:०५

  • वित्तीय प्रणालीमा घट्दो ब्याजदरले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको खुद नाफा २१.३२ प्रतिशतले बढेको छ।
  • लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा २०८२ असार मसान्तसम्म ७०.४१ प्रतिशतले वृद्धि भई ४८ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ।
  • २०८२ असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति ८.०२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड पुगेको छ।

२ वैशाख, काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा घट्दो ब्याजदरले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको आम्दानी बढेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको असुली समस्यामा सुधार आएर नभई ब्याज खर्च घट्दा आम्दानी बढेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सापटी लिइ ग्रामीण अर्थतन्त्रमा लगानी गर्ने लघुवित्तलाई ब्याजदर घट्दा फाइदा भयो । तर, ती संस्थाले लगानी गरेको कर्जा असुली नहुने समस्या भने झनै बढेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष केन्द्रीय बैंकले सञ्चालनमा रहेका ५२ मध्ये ४० संस्थामा स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । निरीक्षणमा लघुवित्त क्षेत्रको खराब कर्जा  औसत ९.५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो कर्जा चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा झनै बढेर ९.९९ प्रतिशत पुगेको बैंकले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा समेत असुली समस्या झनै जटिल बन्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ असार मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था वापत ३२ अर्ब ४१ करोड कायम राखेका छन् । यो रकम कुल कर्जाको ६.५९ प्रतिशत हो । २०८२ असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ९.९५ प्रतिशत रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २१.३२ प्रतिशत बढेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । गत आवमा वित्तीय प्रणालीको ब्याजदर घटेपछि लघुवित्तहरूको खुद नाफा ५ अर्ब ५२ करोड पुगेको हो । २०८१/८२ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट लिने सापटी रकमको व्याजदर घटेका कारण समग्रमा संस्थाहरूको ब्याज  खर्चमा कमी आई खुद नाफा वृद्धि भएको देखिन्छ ।

२०८१/८२ मा लघुवित्तहरूको कुल ब्याज आम्दानी ६३ अर्ब ७ करोड, ब्याज खर्च ३१ अर्ब ५३ करोड र सञ्चालन आम्दानी ३९ अर्ब ८३ करोड रहेको छ । गत आवमा लघुवित्तहरूको कुल कर्जा सापटी अघिल्लो आवको तुलनामा ७.९५ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ९१ अर्ब ८० करोड पुगेको छ । अघिल्लो आवमा कुल कर्जाको आकार ४ खर्ब ५५ अर्ब ५७ करोड थियो ।

त्यसैगरी, २०८२ असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको निष्क्रिय कर्जा अघिल्लो वर्षको सोही अविधको तुलनामा ७०.४१ प्रतिशतले वृद्धि भई ४८ अर्ब ९५ करोड पुगेको छ । गत आवमा कुल कर्जा तथा सापटमा निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ९.९५ प्रतिशत रहेको छ । निष्क्रिय कर्जाको अनुपात २०८१ असार मसान्तमा ६.३१ प्रतिशत रहेको थियो । यसले लघुवित्तको कर्जाको गुणस्तरमा ह्रास आएको देखिन्छ ।

२०८१ असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल चुक्ता पुँजीे ३५ अर्ब ८४ करोड रहेकोमा २०८२ असार मसान्तमा आउँदा ७.२४ प्रतिशतले वृद्धि भई ३८ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । साथै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको प्राथमिक पुँजी २०८१ असार मसान्तमा ५३ अर्ब १६ करोड रहेकोमा २०८२ असार मसान्तसम्म ७.२७ प्रतिशतले वृद्धि भई ५७ अर्ब ३ करोड पुगेको बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल पूँजीकोष २०८१ असार मसान्तमा ५८ अर्ब ८९ करोड रहेकोमा २०८२ असार मसान्तमा ७.०३ प्रतिशतले वृद्धि भई ६३ अर्ब ३ करोड पुगेको छ ।

२०८१ असार मसान्तको तुलनामा २०८२ असार मसान्तमा जोखिम भारित सम्पत्ति ८.७२ प्रतिशतले बढेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । २०८२ असार मसान्तमा जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको प्राथमिक पूँजी अनुपात १०.४३ प्रतिशत रहेको छ भने पूँजीकोष अनुपात ११.५३ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ असार मसान्तमा यस्तो अनुपात क्रमशः १०.५७ तथा ११.७१ प्रतिशत रहेको थियो ।

२०८२ असार मसान्तसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति २०८१ असार मसान्तको तुलनामा ८.०२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड पुगेको छ । २०८२ असार मसान्तसम्म कुल सम्पत्तिमा जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपात १०२.१८ प्रतिशत रहेको छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १०१.५३ प्रतिशत रहेको थियो ।

२०८२ असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको जोखिम भारित सम्पत्ति २०८१ असार मसान्तको तुलनामा ८.७२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ४६ अर्ब ७८ करोड पुगेको बैंकले जनाएको छ । २०८१ असार मसान्तमा समग्र संस्थाहरूको जोखिम भारित सम्पत्ति अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ८.२० प्रतिशतले बढी ५ खर्ब २ अर्ब ९१ करोड थियो ।

२०८२ असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा प्राप्त गर्ने भारित औसत ब्याजदर १४.३३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने सो अवधिमा संस्थाहरूको कोषको लागत ७.१४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । जस अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको भारित औसत ब्याजदर अन्तर ७.१९ प्रतिशत देखिन्छ ।

२०८२ असार मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको बचत १ खर्ब ९९ अर्ब ९४ करोड र सापटी २ खर्ब ३९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय स्रोत सङ्कलन अनुपात २०८१ असार मसान्तमा प्राथमिक पूँजीको ७.६७ गुणा रहेकोमा २०८२ असार मसान्तमा सो अनुपात ७.६५ गुणा रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

लघुवित्तको आम्दानी
काठमाडौं बसेर भारतीय युवाको क्रिप्टो धन्दा : १ अर्ब ३६ करोडको कारोबार

काठमाडौं बसेर भारतीय युवाको क्रिप्टो धन्दा : १ अर्ब ३६ करोडको कारोबार
‘५० प्रभावशाली महिला’ को सम्मानपछि शान्तिश्री : थप जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध बनाएको छ

‘५० प्रभावशाली महिला’ को सम्मानपछि शान्तिश्री : थप जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध बनाएको छ
चिडियाखानाभित्रको पोखरीमा एक व्यक्ति मृत भेटिए, पहिचान खुल्न सकेन

चिडियाखानाभित्रको पोखरीमा एक व्यक्ति मृत भेटिए, पहिचान खुल्न सकेन
बदनाम उपभोक्ता समितिलाई काँध थाप्दै मधेश सरकार : कडाइ गर्ने कार्यालय प्रमुखको सरुवा

बदनाम उपभोक्ता समितिलाई काँध थाप्दै मधेश सरकार : कडाइ गर्ने कार्यालय प्रमुखको सरुवा
शिवपुरी जंगलको ढुंगामा अड्केका २ बालकलाई सेनाले गर्‍यो उद्धार

शिवपुरी जंगलको ढुंगामा अड्केका २ बालकलाई सेनाले गर्‍यो उद्धार
गीत गाउँदै ‘मालती मंगले’ प्रचारमा जुटे रामकृष्ण ढकाल

गीत गाउँदै ‘मालती मंगले’ प्रचारमा जुटे रामकृष्ण ढकाल

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२

५० तस्वीर जसले सम्झाइरहनेछन् २०८२
प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए

प्रदीप अधिकारीको अनुसन्धान राडारमा देखिएका नवीनराज बस्नेत स-परिवार जर्मनी गए
वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा

वृद्धतन्त्रबाट छुटकारा
फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार

फेरिँदै सत्ता सञ्चालन शैली : बालुवाटार होइन, सिंहदरबारबाटै चल्छ सरकार
गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो

गहिरो घाउ लाग्यो, छिट्टै खाटा बस्यो
डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा

डिजिटल स्पेस : आन्दोलनको नयाँ मोर्चा
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे सैद्धान्तिक सहमति, मिति तय हुन बाँकी

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

प्रशस्त प्रोटिन पाइने ८ शाकाहारी खानेकुरा

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

सिन्काले दाँत कोट्याउँदा के हुन्छ ?

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

दिग्गज आशा भोसलेका ७ रोचक कुरा

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

गर्भावस्थामा छालाको हेरचाहदेखि मेकअपसम्म : के गर्ने, के नगर्ने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर कसरी बनाउने ?

