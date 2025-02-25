‘काेहलपुर माइल’ २७ असारमा हुने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- असार २७ गते नेपालमा 'काेहलपुर माइल' वन ग्लाेबल माइल अन्तर्गत आयोजना हुने भएको छ।
- वन ग्लाेबल माइल विश्वभर जुलाई ११ मा एकैपटक १.६०९ किलोमिटर दौड हुने महाअभियान हो।
- नेपालगन्ज म्याराथन टिमले 'काेहलपुर माइल' को व्यवस्थापन गर्ने र यो नेपालगन्ज म्याराथन सिरिज अन्तर्गत रहनेछ।
४ वैशाख, काठमाडौं । वन ग्लाेबल माइल अन्तर्गत असार २७ गते (जुलाई ११) मा नेपालमा ‘काेहलपुर माइल’ हुने भएको छ ।
हरेक वर्ष जुलाई ११ मा हुने वन ग्लाेबल माइल विश्वभर रनिङ संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने महाअभियान हाे । ‘एक माइल, एक दिन, एक विश्व ‘ नारासहित यश बर्ष दर्जन बढी देशमा एकैपटक एक माइल (१.६०९ किलोमिटर) दाैड हुन लागेको हाे ।
याे हरेक वर्ष जुलाई ११ मा हुनेछ । यसअन्तर्गत नेपालमा काेहलपुर माइल दाैड हुन लागेको रेस डाइरेक्टर चन्द्रबहादुर गुरुङले बताए । डेढ किलोमिटरको राेड रेस भएकोले सबै उमेर समुहलाई सहभागितामा सहज हुनेछ ।
रेस नेपालकाे आयोजनामा हुने यस दाैडकाे व्यवस्थापन नेपालगन्ज म्याराथन टिमले गर्नेछ । अमेरिकाकाे न्युयोर्कस्थित ह्युडसन माइल विस्तार हुने क्रममा वन ग्लाेबल माइल बनेको हाे ।
वर्ल्ड रनिङकाे साझा संस्था एसाेसियसन अफ इन्टरनेसनल म्याराथन एण्ड डिस्टेन्स रेस(एम्स)ले आधिकारिक प्रवर्द्धन गरेको वन ग्लाेबल माइल विश्वव्यापी गराउन ह्युड्सन माइलका सहसंस्थापक एवं रन बंग्लाका सिईओ जाेन बाेका र एम्स दुत एवं धारा नेपालगन्ज म्याराथनका संस्थापक टीएस ठकुरीको विशेष भुमिका रहेको रेस डाइरेक्टर गुरुङले बताए ।
काेहलपुर माइल पनि नेपालगन्ज म्याराथन सिरिज अन्तर्गत रहनेछ । यसमा यसअघि नै नेपालगन्ज १० म्युजिक नाइट रन, काठमाडौं२५के हेरिटेज रेस, कर्णाली हाफ म्याराथन, गाैघाट ग्रीन रन, राप्तीसाेनारी नेचर रन लगायत दाैड प्रतियोगिता सञ्चालनमा रहेका छन् ।
वन ग्लाेबल माइलमा सहभागी हुन एम्सकाे आवद्धता अपरिहार्य रहेकाे एम्स दुत टीएस ठकुरीले बताए ।
प्रतिक्रिया 4