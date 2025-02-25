पूर्वखेलाडी सरफराज पाकिस्तानी क्रिकेट टोलीको नयाँ मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त

- पाकिस्तान क्रिकेट टोलीले मे ४ देखि बंगलादेशमा दुई टेस्ट खेल्न नयाँ टोली घोषणा गरेको छ।
- पूर्वकप्तान सरफराज अहमदलाई पाकिस्तानको नयाँ मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको छ।
- टोलीमा चार नयाँ खेलाडी समावेश गरिएका छन् र कप्तानी शान मसुदले गर्नेछन्।
५ वैशाख, काठमाडौं । पाकिस्तान क्रिकेट टोलीले आगामी महिना बंगलादेश भ्रमणका लागि टेस्ट टोली घोषणा गरेको छ । टोलीसँगै पूर्वकप्तान सरफराज अहमदलाई नयाँ मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको छ ।
पाकिस्तानले बंगलादेशविरुद्धको दुई टेस्ट शृंखलाका लागि चार नयाँ खेलाडी समेटेको छ । अब्दुल्लाह फजल, अजान अवाइस, गाजी घोरी र अमाद बट पहिलोपटक टेस्ट टोलीमा परेका हुन् । यी खेलाडीहरूले घरेलु क्रिकेटमा राम्रो प्रदर्शन गरेपछि अवसर पाएका हुन् ।
यसअघि दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध खेलेको टोलीबाट पाँच खेलाडी हटाइएका छन् । अब्दुल्लाह शफीक, आसिफ अली, अबरार अहमद, कामरान गुलाम र रोहेल नजीर टोलीमा छैनन् । यता मोहम्मद अब्बासलाई पुनः टोलीमा बोलाइएको छ ।
टोलीको कप्तानी शान मसुदले गर्नेछन् । टोलीमा बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अघा, सउद शकील र इमाम उल हकजस्ता अनुभवी ब्याटरहरू रहेका छन् । बलिङतर्फ शाहिन शाह अफ्रिदी, हसन अली, खुर्रम शाहजाद र अब्बास मुख्य तेज बलर हुन् भने नोमान अली र सजिद खान स्पिनरका रूपमा छन् ।
सरफराजका साथ उनका पूर्वसहकर्मी आसद शफीक ब्याटिङ प्रशिक्षक र उमर गुल बलिङ प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन् । सरफराजले यसअघि यू–१९ टोलीसँग काम गर्दै एसिया कप जिताएका थिए ।
पाकिस्तानले बंगलादेशमा मे ४ देखि ढाकामा पहिलो टेस्ट खेल्नेछ भने दोस्रो टेस्ट मे १६ देखि सिल्हेटमा हुनेछ ।
पाकिस्तानको टोली :
