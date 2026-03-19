+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

एक वर्षदेखि सञ्चालनमा एनआईपीटी सेवा, अब नेपालमै परीक्षण सम्भव

२०८३ वैशाख १० गते १४:०८ २०८३ वैशाख १० गते १४:०८

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
एक वर्षदेखि सञ्चालनमा एनआईपीटी सेवा, अब नेपालमै परीक्षण सम्भव

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेशनल प्याथ ल्याबले विगत एक वर्षदेखि नेपालमै नन–इनभेसिभ प्रिनेटल टेस्टिङ (एनआईपीटी) सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ।

काठमाडौं । गर्भवती महिलाहरूका लागि भ्रूणमा सम्भावित क्रोमोजोम असामान्यताको जोखिम पहिचान गर्ने एनआईपीटी (नन–इनभेसिभ प्रिनेटल टेस्टिङ) सेवा नेपालमै विस्तार भएको छ ।नेशनल प्याथ ल्याब (एनपीएल) ले यो सेवा विगत एक वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ ।

यसअघि विदेश पठाउनुपर्ने परीक्षण अब स्वदेशमै सम्भव बनेपछि समय, लागत र प्रक्रियामा सहजता आएको ल्याबको दाबी छ । ल्याबका प्रबन्ध निर्देशक पवन जोशीका अनुसार सेवाले छिटो र भरपर्दो नतिजा दिनुका साथै सेवाग्राहीको झन्झट कम गरेको छ ।

परीक्षणमा गर्भवती आमाको रगतमा रहेको सेल–फ्री डीएनए विश्लेषण गरी भ्रूणमा डाउन सिन्ड्रोम (ट्राइसोमी २१), एडवर्ड सिन्ड्रोम (ट्राइसोमी १८) र पटाउ सिन्ड्रोम (ट्राइसोमी १३) जस्ता अवस्थाको जोखिम मूल्याङ्कन गरिने कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजिस्ट डा. जीवन अधिकारी बताउँछन् ।

यो परीक्षण गर्भावस्थाको १० देखि २४ हप्ताभित्र गर्न सकिन्छ । विशेषगरी ३५ वर्षभन्दा माथिका गर्भवती, अघिल्लो गर्भावस्थामा जटिलता भएका वा प्रारम्भिक परीक्षणमा उच्च जोखिम देखिएका महिलाका लागि उपयोगी मानिन्छ ।

एनपीएलले सुरक्षित मातृत्व प्रवद्र्धन र समयमै जोखिम पहिचान गर्ने उद्देश्यसहित सेवा विस्तार गरेको दावी गरेको छ ।

एनआईपीटी गर्भवती
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

एक वर्षदेखि सञ्चालनमा एनआईपीटी सेवा, अब नेपालमै परीक्षण सम्भव

एक वर्षदेखि सञ्चालनमा एनआईपीटी सेवा, अब नेपालमै परीक्षण सम्भव

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ यति धेरै ?(भिडियो)

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ यति धेरै ?(भिडियो)

डा. रुपेश राउत

डा. रुपेश राउत न्युरोसर्जन परामर्शदाता

गर्भपतन : सुरक्षित भनिएको देशमा किन भइरहेका छन् असुरक्षित मृत्यु ?

गर्भपतन : सुरक्षित भनिएको देशमा किन भइरहेका छन् असुरक्षित मृत्यु ?

डा. बालकृष्ण साह

डा. बालकृष्ण साह प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ

९–५ ड्युटी : सेवा बिस्तार कि श्रम शोषण ?

९–५ ड्युटी : सेवा बिस्तार कि श्रम शोषण ?

भुइँमा बसेर खाना खानु किन राम्रो ? पाचनदेखि जोर्नी समेतलाई फाइदा

भुइँमा बसेर खाना खानु किन राम्रो ? पाचनदेखि जोर्नी समेतलाई फाइदा

डा. विधाननिधि पौडेल

डा. विधाननिधि पौडेल पेट तथा कलेजोरोग विशेषज्ञ

पटक–पटक जाँघ चिलाउँछ, किन ?

पटक–पटक जाँघ चिलाउँछ, किन ?

डा. उमा केयल

डा. उमा केयल छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ

ट्रेन्डिङ

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट

कानुन मिच्दै जेनजी आन्दोलनकी घाइतेलाई एमबीबीएस सिट
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सदस्यबाट हटाइएकी जुनु बैठकमा हाजिर
मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप

मन्त्री पद धरापमा परेपछि साहले गरेका थिए माइन्युट सच्याउने दौडधुप
बालेन सरकारको प्राथमिकतामा देखिएन स्वास्थ्य बीमा

बालेन सरकारको प्राथमिकतामा देखिएन स्वास्थ्य बीमा
श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !

श्रममन्त्रीको असन्तुष्टि : नेता घुमाउने कर्मचारी, बीमा बोर्ड पदाधिकारी रबर स्ट्याम्प !
शरीरको रक्षा प्रणाली बिग्रिँदा कस्ता रोग जन्मिन्छन् ? 

शरीरको रक्षा प्रणाली बिग्रिँदा कस्ता रोग जन्मिन्छन् ? 

वेबस्टोरिज

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories
चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

चियासँग चुरोट पिउने बानी घातक

7 Stories

फिचर

सबै
एक वर्षदेखि सञ्चालनमा एनआईपीटी सेवा, अब नेपालमै परीक्षण सम्भव
स्वास्थ्य समाचार

एक वर्षदेखि सञ्चालनमा एनआईपीटी सेवा, अब नेपालमै परीक्षण सम्भव

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ यति धेरै ?(भिडियो)
हाड जोर्नी तथा नसा रोग

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ यति धेरै ?(भिडियो)

डा. रुपेश राउत

डा. रुपेश राउत न्युरोसर्जन परामर्शदाता
गर्भपतन : सुरक्षित भनिएको देशमा किन भइरहेका छन् असुरक्षित मृत्यु ?
प्रसूति तथा स्त्रीरोग

गर्भपतन : सुरक्षित भनिएको देशमा किन भइरहेका छन् असुरक्षित मृत्यु ?

डा. बालकृष्ण साह

डा. बालकृष्ण साह प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ
९–५ ड्युटी : सेवा बिस्तार कि श्रम शोषण ?

९–५ ड्युटी : सेवा बिस्तार कि श्रम शोषण ?

भुइँमा बसेर खाना खानु किन राम्रो ? पाचनदेखि जोर्नी समेतलाई फाइदा
ग्यास्ट्रो (पेट तथा कलेजो रोग)

भुइँमा बसेर खाना खानु किन राम्रो ? पाचनदेखि जोर्नी समेतलाई फाइदा

डा. विधाननिधि पौडेल

डा. विधाननिधि पौडेल पेट तथा कलेजोरोग विशेषज्ञ
पटक–पटक जाँघ चिलाउँछ, किन ?
छाला तथा सौन्दर्य रोग

पटक–पटक जाँघ चिलाउँछ, किन ?

डा. उमा केयल

डा. उमा केयल छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ