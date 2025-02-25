ओमानमाथि नेपाल ए को प्रभावशाली जित

११ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल ए क्रिकेट टोलीले ओमानसँगको दोस्रो अभ्यास एकदिवसीय खेलमा प्रभावशाली जित निकालेको छ । माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा शुक्रबार भएको खेलमा नेपाल ए ११५ रनले विजयी भएको हो ।
नेपाल ए ले दिएको २८५ रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमान ३६.३ ओभरमा १६९ रनमा अलआउट भयो । मुजिबुर अलीले सर्वाधिक ४३ रन बनाए । जितेन रामानन्दीले २४ तथा विनायक शुक्लाले २१ रन बनाए ।
नेपाल ए का लागि युवराज खत्रीले ६ ओभरमा १६ रन दिएर ३ विकेट लिए । हेमन्त धामी, आकाश चन्द र शेर मल्लले २-२ विकेट लिए भने सन्तोष यादवले १ विकेट लिए ।
त्यसअघि इशान पान्डे, देव खनाल र कुशल मल्लको अर्धशतक मद्दतमा नेपाल ए ले बलियो योगफल खडा गरेको थियो ।
टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपाल ए ले ५० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर २८४ रन बनाएको थियो ।
इशान पान्डेले ६९, देव खनालले ६२ तथा कुशल मल्लले ५७ रन बनाए । इशान र देव मिलेर तेस्रो विकेटका लागि ९० रनको साझेदारी गरेका थिए । कुशल मल्लले आक्रामक फिनिसिङ दिलाए ।
सन्दीप जोराले ४२ रन बनाए । सन्तोष यादव १५ रनमा नटआउट रहँदा अर्जुन कुमालले १३ रन बनाए ।
ओमानका लागि जितेन रामानन्दीले २ विकेट लिँदा शकील अहमद, नदीम खान, सिद्धार्थ बुक्कापटनम र वासिम अलीले १-१ विकेट लिए ।
यसअघि बुधबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल ए पराजित भएको थियो ।
