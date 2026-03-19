सुकुमवासी स्थानान्तरण : खाना र बासको जिम्मा महानगरको, संघ सरकारले स्वास्थ्य टीम खटाउने

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते १७:०८

१० वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंका सुकुमवासीलाई स्थानान्तरण गराएपछि उनीहरूलाई खाना र बस्नको व्यवस्था काठमाडौं महानगरले गर्ने भएको छ ।

शनिबार–आइतबार स्थानान्तरण गर्ने र त्यसपछिको व्यवस्थापनबारे शुक्रबार सहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सरोकारवालहरूसँग छलफल गरेका थिए । सोही छलफलपछि तय गरिएको योजनामा सो कुरा उल्लेख छ ।

सुकुमवासीलाई आश्रयस्थलमा ओसारीसकेपछि उक्त स्थलमा खाना, खाजा, पानीको व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै अल्पकालीन बासको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि महानगरलाई नै दिइएको छ ।

उपचारका लागि संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मेडिकल टीम खटाउने भनिएको छ । यस्तै अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्री र पानीलगायतका अत्यावश्यक आपूर्ति व्यवस्थापन सहरी विकास मन्त्रालयबाट पनि गरिने भनिएको छ ।

‘मलाई हेर’ देखि ‘मनकी रानी’सम्म, ‘साँझको घाम’ देखि ‘लरबर’सम्म

‘मलाई हेर’ देखि ‘मनकी रानी’सम्म, ‘साँझको घाम’ देखि ‘लरबर’सम्म
सुकुमवासी बस्ती हटाएलगत्तै नयाँ पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने सरकारको निर्णय

सुकुमवासी बस्ती हटाएलगत्तै नयाँ पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्ने सरकारको निर्णय
साँखुमा प्रहरीले चलायो गोली

साँखुमा प्रहरीले चलायो गोली
अर्थ मन्त्रालयको चासोपछि नेप्सेले फिर्ता बोलायो सीडीएससी सीईओ

अर्थ मन्त्रालयको चासोपछि नेप्सेले फिर्ता बोलायो सीडीएससी सीईओ
लेटाङमा ड्रोनबाट निगरानी

लेटाङमा ड्रोनबाट निगरानी
जापानको भिसा नपाउँदा सुनमाया वर्ल्ड ट्रेल मेजर्सको इभेन्ट खेल्न बन्चित

जापानको भिसा नपाउँदा सुनमाया वर्ल्ड ट्रेल मेजर्सको इभेन्ट खेल्न बन्चित

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय
दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन
तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन
बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती
खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली
त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

त्रिविका प्राध्यापक–कर्मचारीले बेतलबी बिदा जोडेर अझै खाइरहेका छन् पेन्सन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories
गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

6 Stories
अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

6 Stories

