काठमाडौं-दोहा उडान पुन: थाल्दै नेपाल एयरलाइन्स

निगमका अनुसार काठमाडौं-दोहा-काठमाडौं रुटमा सातामा ४ उडान गर्न लागिएको हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ११ गते १८:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल वायुसेवा निगमले पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण अनियमित काठमाडौं-दोहा रुटमा नियमित उडान तयारी गरेको छ।
  • निगमले वैशाख तेस्रो सातादेखि काठमाडौं-दोहा-काठमाडौं रुटमा सातामा ४ उडान गर्ने योजना बनाएको छ।
  • उडान सोमबार, बिहीबार र शनिबार हुने र असहज परिस्थिति हुँदा रद्ध हुन सक्ने निगमले अग्रिम जानकारी गराएको छ।

११ वैशाख, काठमाडौं । पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) युद्धका कारण अनियमित काठमाडौंं-दोहा रुटमा नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले नियमित उडान तयारी गरेको छ ।

निगमले वैशाख तेस्रो सातादेखि उडान नियमित गर्ने योजना बनाएको सूचना जारी गर्दै जनाएको छ । निगमका अनुसार काठमाडौं-दोहा-काठमाडौं रुटमा सातामा ४ उडान गर्न लागिएको सूचनामा उल्लेख छ । जस अनुसार काठमाडौंबाट सोमबार, बिहीबार र शनिबार उडान हुनेछ ।

निगमले मध्यपूर्वमा जारी असहज परिस्थिति र असुरक्षाका कारण यी उडान जुनसुकै समयमा रद्ध हुन सक्नेमा भने अग्रिम जानकारी गराएको छ ।

त्यसरी रद्ध भएको अवस्थामा निगमले थप आर्थिक र अन्य दायित्व नबेहोर्ने स्पष्ट पारिएको छ । निगमले पहिले टिकट लिई यात्रा गर्न असमर्थ यात्रुलाई प्राथमिकता समेत दिने भनेको छ ।

ड्रोन भ्यूमा हेर्नुहोस् काठमाडौंका तीन ठूला सुकुमवासी बस्ती

‘बचत पासबुक’ छ, सहकारी संस्था नै छैन 

दक्षिण अफ्रिकामा भेटिए १३ करोड २० लाख वर्ष पुराना डाइनोसरका पाइला

तार्केश्वर नगरपालिका लगातार तेश्रोपटक च्याम्पियन

२२औं आइकेएफ विश्व केम्पो च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई १७ पदक

डेढ हजार वर्ष पुरानो सामूहिक चिहानले खोल्दैछ जस्टिनियन प्लेगको रहस्य

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

खोसिएको त्यो फुली, फर्काउने यो बोली

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

गर्मीमा मोटरसाइकलको टायरमा कति हावा राख्नुपर्छ ?

अनावश्यक सामान किन्ने बानी कसरी हटाउने ?

