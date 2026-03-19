हालसम्म थापाथलीका ६८ सुकुमवासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा

भोलिबाट वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरिने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १२ गते १८:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार र जोखिमपूर्ण सार्वजनिक जग्गामा रहेका बस्तीहरू खाली गर्ने कार्य जारी राखेको छ।
  • थापाथलीमा ६८ परिवार सम्पर्कमा आएका छन् र उनीहरूको विवरण सङ्कलन गरी विभिन्न होटलहरूमा राख्ने तयारी भइरहेको छ।
  • वास्तविक सुकुम्बासी परिवारलाई दुई साताभित्र नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित सरकारी अपार्टमेन्टमा राखिनेछ।

१२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार, जोखिमपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी जग्गा बनाइएका बस्तीहरू खाली गराउने कार्य जारी राखेको छ ।

यस क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थित थापाथलीमा रहेको बस्ती खाली गरिएको छ भने वडा नम्बर ९ स्थित गैरीगाउँ र वडा नम्बर ३१ स्थित शान्तिनगरमा बस्ती खाली गर्ने क्रम जारी छ ।

यसैगरी, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर ८ को गोठाटार बुद्धचोक र वडा नम्बर ९ को मनोहरा टोलमा रहेका अनधिकृत बस्तीहरू खाली गर्ने तयारी भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार शान्तिनगरमा ४७६, गैरीगाउँमा १६२, थापाथलीमा १४३, गोठाटारमा ७७ र मनोहरा टोलमा १३ गरी कूल ८७१ अनधिकृत घरधुरी रहेका छन् ।

बस्ती खाली गराउने क्रममा नेपाल प्रहरी र महानगरका सुरक्षाकर्मीहरूले सामान उठाउन र ढुवानी गर्न प्रत्यक्ष सहयोग गरेका छन् । यी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकाहरूले पनि सरकारको यस कदममा सहयोग गरेपछि थापाथलीमा शान्तिपूर्ण र सौहार्दपूर्ण रूपमा बस्ती खाली गरिएको छ ।

हालसम्म थापाथलीमा बसोबास गरिरहेका ६८ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् भने अन्य स्थानबाट पनि सम्पर्कमा आउने क्रम जारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सम्पर्कमा आएका परिवारहरूलाई दशरथ रंगशाला पुर्‍याएर उनीहरूको विवरण सङ्कलन गरी काठमाडौंका विभिन्न होटलहरूमा राख्ने तयारी छ ।

हाललाई घरायसी सामानहरू कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग ब्यास नेपालमा भिन्दाभिन्दै ठाउँ बनाएर सुरक्षित रूपमा राखिएको छ ।

अब होटलमा राखिएका परिवारहरू वास्तविक सुकुम्बासी हुन् वा होइनन् भन्ने पहिचान गर्ने कार्य भोलिबाटै सुरु गरिने बताइएको छ ।

वास्तविक सुकुम्बासी ठहरिएका परिवारलाई दुई साताभित्र नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित सरकारी अपार्टमेन्टमा राखिनेछ बताइएको छ ।

सुकुमवासी परिवार
चीन र मोजाम्बिकबीच खनिज उत्खनन् र सुरक्षा सम्झौता

चीन र मोजाम्बिकबीच खनिज उत्खनन् र सुरक्षा सम्झौता
एआई प्रयोगबाट नयाँ भौतिक शास्त्रको खोजी

एआई प्रयोगबाट नयाँ भौतिक शास्त्रको खोजी
क्यानडा विद्यालयमा गोलीकाण्ड : ओपन एआईका सीईओ अल्टम्यानले मागे माफी

क्यानडा विद्यालयमा गोलीकाण्ड : ओपन एआईका सीईओ अल्टम्यानले मागे माफी
नेपालको शासन, विदेशी सर्भर 

नेपालको शासन, विदेशी सर्भर 
मीन भामले स्पेनमा सार्वजनिक गरे प्रकाश तिवारी निर्देशित 'जाली भान्जा' को पोस्टर

मीन भामले स्पेनमा सार्वजनिक गरे प्रकाश तिवारी निर्देशित ‘जाली भान्जा’ को पोस्टर
पाल्पामा पौडी खेल्दा डुबेर एक जनाको मृत्यु

पाल्पामा पौडी खेल्दा डुबेर एक जनाको मृत्यु

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?
कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय

कुमार बेनका दाजुले चलाउँदै छन् खेलकुद मन्त्रालय
तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना

तस्करी निरन्तर, भन्सार असुल्ने बहानामा जनतामाथि यातना
बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन

बालेन ब्रो ! दलतन्त्रको जरा काट, लोकतन्त्रको होइन
तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी

तेलको मूल्य बढ्ने सूचना पम्पलाई चुहाएर आयल निगमलाई करोडौं नोक्सानी
मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन

मेयर हुँदा नसकेको सुकुमवासी बस्ती प्रधानमन्त्री बनेर खाली गराउँदै बालेन
बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

बालेनको निर्देशनपछि त्रसित छ सुकुमवासी बस्ती

