कुष्ठरोगका कारण विवाह बदर हुने कानुनी व्यवस्था खारेज

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७१(२)(ग)मा रहेको कुष्ठरोग सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १४ गते १८:४९

१४ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिसँग झुक्याएर गराइएको विवाह बदर हुने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७१(२)(ग)मा रहेको कुष्ठरोग सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी दिए ।

उक्त ऐनको दफा ७१ मा विवाह हुन नसक्ने अवस्थाका पुरुष र महिलाविच विवाह गराउन नहुने प्रावधान थियो । त्यही दफाको उपदफा २(ग) मा कुष्ठरोग भएका पुरुष वा महिलालाई झुक्याइ विवाह गर्न नहुने व्यवस्था थियो ।

‘कुष्ठरोग पहिले निको नहुने र घातक रोगको रूपमा रहेछ । अहिले उपचारपछि रोग निको हुन्छ र मानिस सामान्य अवस्थामा फर्किनसक्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ उक्त कानूनी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग राखी निवेदन परेको रहेछ’, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता कोइरालाले भने, ‘त्यही माग बमोजिम कुष्ठरोग सम्बन्धी कानून व्यवस्था खारेज हुने निर्णय भएको हो ।’

अधिवक्ता प्रल्हाद महत लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, अनि न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले उक्त कानूनी व्यवस्था खारेज हुने आदेश गरेको हो ।

कुष्ठरोग विवाह बदर सर्वोच्च अदालत
नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो
कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्तावित, अन्य के छ नयाँ व्यवस्था ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

