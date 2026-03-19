+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

शैक्षिकसत्र सुरु, आजदेखि भर्ना, २१ गतेदेखि पढाइ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १५ गते ९:१६

१५ वैशाख, काठमाडौं । शैक्षिकसत्र २०८३ आजदेखि सुरु भएको छ । पढाइ भने वैशाख २१ गतेदेखि सुरु गर्ने तयारी छ ।

सरकारले १५ वैशाखदेखि विद्यालय भर्ना र २१ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेअनुसार आजदेखि शैक्षिकसत्र सुरु भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले बताए ।

‘आजदेखि शैक्षिकसत्र सुरु भएको छ । विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुरोध गर्दछौं,’ उनले भने, ‘पठनपाठन भने २१ गतेबाट हुन्छ ।’

यसअघि २ वैशाखबाट भर्ना हुने गरेको थियो । तर पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको असहजता देखाउँदै शैक्षिकसत्र सारिएको भए पनि स्थानीय तहहरूले धमाधम विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेकाले समयमा विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन पनि सरकारले भनेको छ ।

विद्यालय तहमा करिब ७० लाख बालबालिका अध्ययनरत रहेको अनुमान छ ।

शैक्षिकसत्र
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर

गुराँसको राजधानी भरिभराउ, होटल नपाएर फर्कंदै पर्यटक

गुराँसको राजधानी भरिभराउ, होटल नपाएर फर्कंदै पर्यटक
मौसमविद्‍को सुझाव- बाढीपहिरोको जोखिम छ, सकेसम्म रातिमा यात्रा नगरौं

मौसमविद्‍को सुझाव- बाढीपहिरोको जोखिम छ, सकेसम्म रातिमा यात्रा नगरौं
स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशनपछि दुरुपयोग भएका गाडी मन्त्रालय तानियो

स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशनपछि दुरुपयोग भएका गाडी मन्त्रालय तानियो
सिरहामा सीमा क्षेत्रबाट ३ लाख बराबरको सामान बरामद

सिरहामा सीमा क्षेत्रबाट ३ लाख बराबरको सामान बरामद
नेकपाले तोक्यो प्रदेश समिति इञ्चार्ज र संयोजक

नेकपाले तोक्यो प्रदेश समिति इञ्चार्ज र संयोजक
‘डिप ट्युबवेल’ जडानसँगै सिँचाइको असुविधा हट्यो

‘डिप ट्युबवेल’ जडानसँगै सिँचाइको असुविधा हट्यो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने

नगरपालिकाका खरिदार थिए, सशस्त्रका सर्वोच्च कमान्डर बने
सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज

सङ्गाई युनिभर्सिटीमा पढेका ९८ नेपालीको डिग्री संकटमा, हुनसक्छ खारेज
‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’

‘सडकमा सामान भिज्यो, फेर्ने लुगा र खाने औषधि छैन’
बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय

बालेन सरकारको एक महिना : सुधारका संकेत, हतारका निर्णय
अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर

अतिक्रमित क्षेत्रका संरचनामा देशभर चल्दैछ डोजर
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था

निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था
सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

सुकुमवासी बस्तीको बिलौना : छाप्रो ढल्दा आँसु खस्यो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories
खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

7 Stories
गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

गर्दन दुख्ने समस्या किन बढ्दै छ ?

7 Stories
किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

किन बच्चामा आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ?

7 Stories
जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

जिराफ : संसारकै अग्लो जनावर

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित