१५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले बीमा सम्बन्धी ऐन, २०७९ अन्तर्गतको कसुरमा श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल माईक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको संलग्नतामा बीमा सम्बन्धी ऐनको दफा १४० को उपदफा(१)को खण्ड(६) सम्बन्धी कसुर गरेको भन्ने उल्लेख भइआएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सोही आधारमा सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी लिएर मंगलबार कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–५बाट अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जानकारी दिएको छ ।
