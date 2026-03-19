यसरी हुँदैछ सिंहदरबारभित्र ग्यालरी बैठक भवनको प्रवलीकरण (तस्वीरहरू)

विकास श्रेष्ठ
२०८३ वैशाख १५ गते १९:२८

  • सिंहदरबारभित्रको ग्यालरी बैठक भवनको रेट्रोफिटिङ कार्य प्रेरा निर्माण सेवा प्रालिले गर्दैछ।
  • भवन २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको थियो र ६ जेठ २०८१ मा सम्झौता गरिएको थियो।
  • निर्माण कार्य ६ मंसिरभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ र लागत करिब ३९ करोड रुपैयाँ छ।

१५ वैशाख, काठमाडौं । सिंहदरबारभित्र रहेको ग्यालरी बैठक भवनको प्रवलीकरण (रेट्रोफिटिङ) कार्य धामधम भइरहेको छ ।

प्रेरा निर्माण सेवा प्रालि ललितपुरले भवनको रेट्रोफिटिङ कार्य गरिरहेको हो ।

ग्यालरी बैठक भवन २०७२ सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको थियो । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विशेष भवन निर्माण आयोजना कार्यान्वयन कार्यालयले उक्त निर्माण कम्पनीसँग ६ जेठ २०८१ मा सम्झौता गरेको थियो ।

निर्माण कम्पनीले ६ मंसिरभित्र भवनको रेट्रोफिटिङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ ।

आयोजनाको लागत करिब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

ग्यालरी बैठक भवन
