एक वर्ष अघि दर्ता भएका दुई विधेयक अघि बढाउन कांग्रेस सुदूरपश्चिमको माग

२०८३ वैशाख १८ गते ८:२५

१८ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले संसद सचिवालयमा दर्ता भएका दुई विधेयकलाई अविलम्ब सदनमा पेश गरी छलफल अगाडि बढाउन सभामुखसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकले टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय तथा बरघर र भलमन्सा प्रथा संरक्षण सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले संसद सचिवालयमा २०८१ साल चैत ३ गते टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा २०८२ साल जेठ २१ गते बरघर र भलमन्सा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।

संसद सचिवालयमा दर्ता भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि ती विधेयकहरू सदनमा पेश नभई छलफलसमेत हुन नसकेकोप्रति बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

यस अवस्थाले संसदको कार्यप्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै संसदीय दलले ती विधेयकहरूलाई अविलम्ब सदनमा पेश गरी आवश्यक छलफल अगाडि बढाउन सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शेखरले बोलाएको छलफलको समीक्षा- विशेष महाधिवेशनका कारण पार्टी एकता कमजोर

डा. शेखर कोइरालाले बोलाएको छलफलमा को-को भए सहभागी ?

सय रुपैयाँ बढीको सामानमा भन्सार लगाएर मधेशको भान्सामा राज्यले अवरोध खडा गर्‍यो : गगन थापा

तीन प्रदेशमन्त्रीसहित सात सांसदसँग कांग्रेसले माग्यो स्पष्टीकरण

पार्टी एकतामा लोकतन्त्र र मुलुक जोडिएको छ, सकारात्मक ढंगले अगाडि बढौँ : एनपी साउद

कांग्रेस राष्ट्रिय सभा सचेतकबाट रोकायालाई हटाइयो, परियार मनोनीत

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दबाबमा राष्ट्रपति

उठिवासको भयमा ५० लाख भूमिहीन

सुकुमवासीको लगत संकलन : सेनाको कदममा स्थानीय तहको प्रश्न

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीहरू किन हाबी हुन खोज्छन् ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

खानपान सम्बन्धित ८ भ्रम

