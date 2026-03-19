इरानी नागरिकलाई आर्थिक सामना गर्न सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेईको अपिल

१९ वैशाख, काठमाडौं । इरानका सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेईले इरानी नागरिकलाई आर्थिक सामना गर्न अपिल गरेका छन् ।
उनले लिखित वक्तव्य जारी गर्दै इरानी जनतालाई आर्थिक सामना गर्न अपिल गरेका हुन् ।
वक्तव्यमा मोजतबाले भनेका छन्, ‘इरानले सैन्य टकरावमा विश्वलाई आफ्नो विशेष शक्ति देखाइसकेको छ । अब उसले आर्थिक र सांस्कृतिक मोर्चामा पनि शत्रुहरूलाई हराउनुपर्छ ।’
कामदारहरूको समर्थन गर्नुपर्ने स्थानीय उत्पादनहरूको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
मोजतबाले व्यवसायीहरूलाई अपिल गर्दै भनेका छन्, ‘व्यवसायहरूले कठिनाइमा भए पनि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई जागिरबाट ननिकाल्नु होला ।’
सर्वोच्च नेता बनेपछि मोजतबा कहिल्यै क्यामेरासामु आएका छैनन् । उनले इरानलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन सिन गरेका छैनन् ।
यद्यपि, विभिन्न अवसरहरूमा मोजतबाका लिखित वक्तव्यहरू भने जारी हुने गरेका छन् । ती वक्तव्यहरूलाई इरानी सरकारी सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशन र प्रशारण हुने गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।
