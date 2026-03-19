चैत मसान्तभित्र सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई रास्वपाको सुझाव

- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चैत मसान्तभित्र सुकुमवासीको व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
- रास्वपाले खोला किनारामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ।
- सरकारलाई अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत सुकुमवासीलाइ व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ।
२० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चैत मसान्तभित्र सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
आइतबार बसेको रास्वपा सचिवाल बैठकले यस्तो सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारामा असुरक्षित र अव्यस्थित बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई चैत मसान्तभित्र सुरक्षित स्थानमा बासस्थान मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘केही महिनापछि बाढी आउँछ । फेरि भिजिबिलिटी पुगेन भनेर छाड्दिने हो कि अहिलेदेखि नै सुरक्षित ठाउँतिर लैजाने हो । सरकारलाई आगामी चैत मसान्तभित्र व्यवस्थित तरिकाले गाँस, बास र स्वास्थ्यमा ध्यान दिएर व्यवस्थापन गर्न बैठकले सुझाव दिएको छ ।’
घरबार विहीनहरूलाई सुरक्षित एवं व्यस्थित रूपमा स्थानान्तरणका लागि सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
यसका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने र यसको लगतहरू बनाएर आवश्यक सूचना लिएर चैत मसान्तभित्रमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत व्यवस्थापन गरिसक्न सरकारलाई सुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।
झाका अनुसार अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरेर प्राधिकरणले लगत उपलब्ध नगराएसम्मका लागि अब अपचलन गर्ने उद्देश्यले अधिग्रहण गरिएका संरचनाबाहेकको अरू ठाउँमा डोजर चल्ने छैन ।
यही अनुरूप स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रकाधिकार अनुसार काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
