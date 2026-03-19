रास्वपा रसुवा जिल्ला समिति विघटन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले रसुवा जिल्ला समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।
पार्टीको बागमती प्रदेश समितिको सिफारिस बमोजिम रसुवा जिल्ला समिति विघटन गरी नयाँ प्रक्रियाबाट समिति गठन गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।
फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अन्यत्र भन्दा कम मत प्राप्त गरेको भन्दै नयाँ जिल्ला कार्यसमिति गठन गर्न लागिएको नेताहरूले बताएका छन् ।
