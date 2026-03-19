रास्वपा रसुवा जिल्ला समिति विघटन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले रसुवा जिल्ला समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते १८:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले रसुवा जिल्ला समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले विघटनको निर्णय पार्टीको बागमती प्रदेश समितिको सिफारिस बमोजिम भएको जानकारी दिए।
  • फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रसुवामा कम मत प्राप्त भएपछि नयाँ जिल्ला कार्यसमिति गठन गर्न लागिएको नेताहरूले बताएका छन्।

२० वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले रसुवा जिल्ला समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा बसेको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए ।

पार्टीको बागमती प्रदेश समितिको सिफारिस बमोजिम रसुवा जिल्ला समिति विघटन गरी नयाँ प्रक्रियाबाट समिति गठन गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।

फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अन्यत्र भन्दा कम मत प्राप्त गरेको भन्दै नयाँ जिल्ला कार्यसमिति गठन गर्न लागिएको नेताहरूले बताएका छन् ।

रास्वपा
चैत मसान्तभित्र सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई रास्वपाको सुझाव

रास्वपाको उम्मेदवार हुन क्यान्डिडेट क्लब र लिडरसिप एकेडेमीबाट पास हुनै पर्ने

रास्वपाको सचिवालय बैठक सुरु

सागर ढकालले लिए रास्वपा सचिवालय सदस्य पदको शपथ

आज रास्वपा सचिवालय बैठक, स्थानीय तह उम्मेदवार छनोटको रुपरेखाबारे छलफल हुने

ट्रम्पका विशेष दूत गोरसँग रास्वपा सभापति लामिछानेको भेटवार्ता

