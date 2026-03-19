१८ सय १६ सुकुमवासी परिवार सम्पर्कमा

अव्यवस्थित बस्ती हटाउनेक्रममा आफूलाई सुकुमवासी दाबी गर्दै १८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २० गते १८:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले बागमती नदी र सहायक नदी किनारका अव्यवस्थित तथा सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रम जारी राखेको छ।
  • प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले १८ सय १६ परिवार र ७ हजार ७८९ सदस्यलाई सुकुमवासी दाबी गर्दै सरकारको सम्पर्कमा आएको जनाएको छ।
  • सरकारले ७९४ जनालाई चार होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरेको र बाँकीले आफ्नै पहलमा आवास व्यवस्था गर्ने बताएका छन्।

२० वैशाख, काठमाडौं । सरकारले बागमती नदि र यसका सहायक नदि किनारको अव्यवस्थित तथा सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रम जारी राखेको छ ।

यसरी अव्यवस्थित बस्ती हटाउनेक्रममा आफूलाई सुकुमवासी दाबी गर्दै १८ सय १६ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

१८ सय १६ परिवारमा ७ हजार ७८९ जना सदस्य रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सरकारले अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेकाहरूलाई विभिन्न ४ वटा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको पनि जनाएको छ ।

सम्पर्कमा आएकामध्ये ७९४ जनालाई व्यवस्थित होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्थानान्तरण गरिएको बताइएको छ।

त्यस्तै दशरथ रंगशालास्थित स्क्रिनिङ सेन्टरमा आएका बाँकीले भने हालका लागि आफ्नै पहलमा आवासको व्यवस्था गर्ने भन्दै बाहिरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भनाइ छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका होल्डिङ सेन्टरहरू:
१. कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संघ भवन
२. नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटलहरू
३. भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र
४. बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र

सुकुमवासी
סם

‘गरिबलाई बाँच्न दे’ भन्दै बुटवलमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन (तस्वीरहरू)

सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलेपछि असन्तुष्ट दयाहाङ : गरिबी पो लुकाउन सकिँदो रहेनछ

सुकुमवासी बस्ती हटाउन थालेसँगै फेरिएको प्रहरीको दैनिकी

५४ नागरिक अगुवाले भने- सुकुमवासीलाई सेना प्रयोग गरेर क्रूर र आतंकपूर्वक हटाइयो

सुकुमवासी : बालेनको ‘शो-पीस’ !

प्रदीप ज्ञवालीको प्रश्न- बागमतीमा बगेका आँशुले नेपाल हाँसिरहेको देखाउँछ कि रोइरहेको ?

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

पिसाब परीक्षण गर्दा कुन–कुन रोग पत्ता लाग्छ ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

