लिग २ शृंखला : नेपाल र ओमानबीचको खेलअघि क्यानले घटायो टिकट मूल्य

- नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत ओमानसँगको खेलका लागि टिकट मूल्य ४०० बाट २०० रुपैयाँमा घटाएको छ।
- टिकट मूल्य धेरै भएको कारण दर्शक संख्या न्युन भएपछि क्यानले टिकट मूल्य समायोजन गरेको हो।
- क्यानले आगामी शृंखलाका लागि टिकट मूल्य समायोजन गर्ने कि नगर्ने बारे कुनै जानकारी दिएको छैन।
२१ वैशाख, काठमाडौं । आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग २ अन्तर्गत नेपालमा भइरहेको शृंखलाअन्तर्गत नेपाल र ओमानबीचको अन्तिम खेलअघि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले टिकट मूल्य समायोजन गरेको छ ।
क्यानले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट राख्दै ओमानसँगको खेलका लागि टिकट मूल्य घटाएर २०० रुपैयाँ तोकेको हो । यसअघि नेपालको खेलका लागि ४०० तथा बाँकी खेलका लागि १०० रुपैयाँ टिकट मूल्य तोकिएको थियो ।
जारी लिग २ शृंखलामा दर्शकको संख्या न्युन भएपछि टिकटको मूल्य धेरै भएको कारणले दर्शक कम भएको चर्चा हुँदै आएको थियो । पूर्वखेलाडीदेखि समर्थकसम्मले टिकटको मूल्य धेरै भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
दर्शकको संख्या बढाउन नै टिकट मूल्य कम गरिएको बुझिएको छ । यो मूल्य आगामी शृंखलाका लागि पनि हो वा होइन यसबारेमा भने केही जानकारी आएको छैन ।
यसबारेमा बुझ्नका लागि क्यानका प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्न खोजिएपनि सम्पर्क हुन सकेन ।
