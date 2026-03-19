नीति तथा कार्यक्रमप्रति लगानीकर्ता भएनन् विश्वस्त, नेप्से घट्यो ३९ अंक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २९ गते १५:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मंगलबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से ३९.४४ अंक (१.४१ प्रतिशत) घटेर २७४४ अंकमा अडिएको छ।
  • सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पूँजीबजार सुधारका विषय समेटेको छ तर कार्यान्वयन प्रक्रिया अनिश्चित छ।
  • मंगलबार बजार घट्दा कारोबार रकम ४ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ र १३ कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने २५१ कम्पनीको घटेको छ।

२९ वैशाख, काठमाडौं । अघिल्ला तीन कारोबार दिन लगातार बढेको सेयर बजार मंगलबार घटेको छ । बजारको परिसूचक नेप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा आज ३९.४४ अंक (१.४१ प्रतिशत) घटेको हो । यो कमीपछि नेप्से २७४४ अंकमा अडिएको छ । अघिल्लो दिन नेप्से परिसूचक ३८.१९ अंक (१.३९ प्रतिशत) बढेको थियो ।

अघिल्लो दिन मात्रै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा पूँजीबजारका केही विषय पनि समेटिएका छन् । तर कार्यान्वयन पक्ष सधै कमजोर रहँदै आएकाले कागजमा लेखिएका नीति तथा कार्यक्रमले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सकेन ।

नीति तथा कार्यक्रमले यसअघि नै समेटिँदै आएका विषय दोहोर्‍याएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई बजारमा सहभागी गराइने, नेप्सेको पुनर्संरचना गरिने, बन्ड बजारको विस्तार गरिनेजस्ता विषय विगतमा पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत पर्दै आएका थिए । तर कार्यान्वयन प्रक्रिया अझै अनिश्चित छ ।

घटेको बजारमा कारोबार रकम भने बढेको छ । अघिल्लो दिन ४ अर्ब ६१ करोडको कारोबार भएकोमा आज ४ अर्ब ६६ करोडको भयो । जम्मा १३ कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने २५१ को घटेको छ । त्यस्तै ५ कम्पनीको मूल्य भने स्थिर रह्यो । सबैजसो समूहका सूचक घटेका छन् । चार समूहका सूचक २ प्रतिशतभन्दा धेरै घटे ।

बैंकिङ ०.८३ प्रतिशत, विकास बैंक १.३७, फाइनान्स २.०३, होटल तथा पर्यटन २.०२, हाइड्रोपावर २.२२, लगानी १.३०, जीवन बीमा ०.५४, उत्पादन तथा प्रशोधन १.६५, माइक्रोफाइनान्स १.५१, निर्जीवन बीमा ०.७७, अन्य १.४९ र व्यापार २.३३ प्रतिशत घटे ।

धौलागिरि लघुवित्तको मूल्य सबैभन्दा धेरै १५ प्रतिशत बढ्यो । योबाहेक मूल्य धेरै बढ्नेमा डिबेन्चर अगाडि रहे ।  फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको मूल्य सबैभन्दा धेरै १२.४० प्रतिशत घट्यो । झापा इनर्जीको ६.८९, आत्मनिर्भर लघुवित्तको ६.११, होटल फरेस्ट इनको मूल्य ६.१० प्रतिशत घट्यो ।

आज धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा नेसनल हाइड्रोपावर, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, रिडी पावर, शिवम् सिमेन्ट र एसवाई प्यानल छन् ।

सेयर बजारका सबै सूचक घटे, नेप्से २८३३ अंकमा

टाट पल्टिएका कम्पनीलाई पनि नेप्सेले भन्यो- नवीकरण शुल्क बुझाऊ

४८ अंक बढ्यो सेयर बजार, ८ कम्पनीमा १० प्रतिशत वृद्धि

सातामै लगानीकर्ताले गुमाए साढे ४ खर्ब, कहाँ थामिएला बजारको पहिरो ?

६४ अंक बढ्यो सेयर बजार, २१ अर्ब नाघ्यो कारोबार

धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको 'इगो' लडाइँले लगानीकर्ताको ४३ खर्ब जोखिममा 

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका 'हिरा'

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

