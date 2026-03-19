+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
विचार :

ऊर्जा संकट, पश्चिम एसिया युद्ध र नयाँ सरकारको परीक्षा

जनविश्वास भाषणले होइन, परिणामले जितिन्छ । पश्चिम एसियाको युद्धले ल्याएको चुनौतीलाई यदि नयाँ सरकारले ऊर्जा रूपान्तरण मार्फत समाधान गर्न सक्यो भने, यही संकट उसको सफलताको आधार बन्न सक्छ ।

0Comments
Shares
प्रमिला पौडेल प्रमिला पौडेल
२०८३ वैशाख २९ गते १७:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पश्चिम एसियामा जारी युद्धले नेपालमा एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा तीव्र उतारचढाव ल्याएको छ।
  • नेपालले जलस्रोतमा आधारित विद्युत् उत्पादन बढाएर ग्यासमा निर्भरता घटाउने र ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
  • सरकारले इन्डक्सन चुलोमा अनुदान र विद्युत् दरमा सहुलियत दिएर जनतालाई ऊर्जा रूपान्तरणमा सक्रिय बनाउनुपर्ने छ।

नेपाल आज यस्तो अवस्थामा छ जहाँ ऊर्जा संकट केवल आन्तरिक समस्यामात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटना क्रमसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । विशेषत: पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) मा भइरहेका युद्ध र तनावले विश्वभरि इन्धन मूल्यमा तीव्र उतारचढाव ल्याइरहेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि परिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारका लागि यो सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमात्र होइन, सबैभन्दा ठूलो अवसर पनि यहीँ लुकेको छ- ऊर्जा रूपान्तरण मार्फत जनविश्वास जित्ने ।

नेपालले वार्षिक ६३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी खाना पकाउने एलपी ग्यासमा मात्र खर्च गरिरहेको छ भने समग्र पेट्रोलियम पदार्थमा यो खर्च ३ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्छ । जब मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किन्छ, कच्चा तेलको मूल्य बढ्छ, ढुवानी जोखिम बढ्छ र त्यसको सिधा असर एलपी ग्यासको मूल्यमा पर्छ । यसले नेपालमा ग्यास महँगोमात्र होइन, कहिलेकाहीँ अभावको अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्छ । अर्थात्, हामीले बुझ्नुपर्ने यथार्थ के हो भने ग्यासको मूल्य नेपालले होइन, विश्व राजनीतिले निर्धारण गर्छ । तर, यसको प्रभाव भने नेपाली जनताको भान्सासम्म आइपुग्छ ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारका लागि यो सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमात्र होइन, सबैभन्दा ठूलो अवसर पनि यहीँ लुकेको छ- ऊर्जा रूपान्तरण मार्फत जनविश्वास जित्ने ।

यही कारणले गर्दा अब विकल्प रोज्ने समय आएको छ । नेपालसँग आफ्नै जलस्रोतमा आधारित विद्युत् उत्पादन गर्ने अपार सम्भावना छ । हाल करिब ४ हजार २ सय मेगावाट उत्पादन भइरहेको अवस्थामा एक दशकभित्र ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि बढिरहेको छ । तर, मुख्य प्रश्न उत्पादन होइन, उपयोग हो ।

यदि सरकारले ग्यासको सट्टा विद्युतीय कुकिङलाई प्राथमिकता दियो भने करिब २ देखि ३ हजार मेगावाट अतिरिक्त माग देशभित्रै सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसले ग्यास आयात घटाउने मात्र होइन, विदेशी मुद्रा बचत गर्ने र ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा ठोस कदम हुनेछ ।

तर, यस्तो परिवर्तन केवल नीतिले मात्र सम्भव हुँदैन । यसमा जनताको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य छ । हरेक घरधुरीले ग्यासको सट्टा इन्डक्सन वा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने, अनावश्यक बत्ती र उपकरण बन्द गर्ने र ऊर्जा प्रयोगमा अनुशासन अपनाउने हो भने मात्र यो अभियान सफल हुन्छ ।

विशेषगरी अहिलेको अवस्थामा जहाँ ग्यासको मूल्य युद्धका कारण झन् बढ्न सक्छ, त्यहाँ फजुल विद्युत् खपत घटाउनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि हामीले अनुशासित रूपमा विद्युत् प्रयोग गर्न सकेनौं भने आफ्नै उत्पादन हुँदाहुँदै भारतबाट विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सन्तुलित प्रयोग जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ बढी, जहाँ अनावश्यक छ त्यहाँ कटौती अत्यावश्यक छ।

यस सन्दर्भमा नयाँ सरकारको भूमिका निर्णायक हुन्छ । सरकारले केवल नीति घोषणा गर्ने होइन, जनतालाई स्पष्ट आह्वान गर्नुपर्छ– ‘पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) को युद्धले निम्त्याएको ऊर्जा संकटलाई अवसरमा बदलौं, ग्यासमा निर्भरता घटाऔं, विद्युत् प्रयोग बढाऔं र देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाऔं ।’

साथै, सरकारले इन्डक्सन चुलोमा अनुदान, खाना पकाउने विद्युत् दरमा सहुलियत र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जब जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा सहजता र बचत अनुभव गर्छन्, तब सरकारप्रति विश्वास स्वत: बढ्छ ।

यदि नेपालले ग्यासको ५० प्रतिशतमात्र प्रतिस्थापन गर्न सक्यो भने पनि वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी विदेशी मुद्रा बचत गर्न सकिन्छ । यो केवल आर्थिक तथ्य होइन, जनविश्वास निर्माण गर्ने आधार पनि हो । जब जनताले देख्छन् कि सरकारका निर्णयले उनीहरूको खर्च घटेको छ र देशको अवस्था सुधारिएको छ, तब उनीहरूको भरोसा बलियो हुन्छ ।

अन्तत, जनविश्वास भाषणले होइन, परिणामले जितिन्छ । पश्चिम एसियाको युद्धले ल्याएको चुनौतीलाई यदि नयाँ सरकारले ऊर्जा रूपान्तरण मार्फत समाधान गर्न सक्यो भने, यही संकट उसको सफलताको आधार बन्न सक्छ ।

अब समय आएको छ- संकटबाट डराउने होइन, त्यसलाई अवसरमा बदल्ने । नयाँ सरकारका लागि यही सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो र यहीँबाट जनविश्वास जित्ने मार्ग पनि ।

ऊर्जा संकट नेपाल पश्चिम एसिया युद्ध
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

इन्धन र ऊर्जा बचत गर्दै श्रीलंका, फिलिपिन्समा संकटकाल

इन्धन र ऊर्जा बचत गर्दै श्रीलंका, फिलिपिन्समा संकटकाल
ऊर्जा संकटको प्रभाव : भारतमा रहेका नेपाली श्रमिक फर्किन थाले

ऊर्जा संकटको प्रभाव : भारतमा रहेका नेपाली श्रमिक फर्किन थाले
इरान तनावपछि चीनले ऊर्जा संकटको सामना कसरी गरिरहेको छ ?

इरान तनावपछि चीनले ऊर्जा संकटको सामना कसरी गरिरहेको छ ?
ऊर्जा संकट चुलिँदै गएपछि श्रीलंकामा राति ईभी चार्ज नगर्न आग्रह

ऊर्जा संकट चुलिँदै गएपछि श्रीलंकामा राति ईभी चार्ज नगर्न आग्रह
अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण क्युबामा चरम ऊर्जा संकट

अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण क्युबामा चरम ऊर्जा संकट
मध्यपूर्व संकटकाे प्रभाव : के ‘तेल महासंकट’ दोहोरिँदै छ ?

मध्यपूर्व संकटकाे प्रभाव : के ‘तेल महासंकट’ दोहोरिँदै छ ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन

सिंगो पालिका नै लालपुर्जाविहीन
छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य

संसद्को विशेष दिनमा बालेनको बिझाउने दृश्य
ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल
टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित
डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories
एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

एयर प्युरिफायर किन्नुअघि गर्ने ५ महत्त्वपूर्ण जाँच

6 Stories
गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

गर्भवती आमालाई दीर्घरोग भए गर्भको बच्चालाई सर्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित