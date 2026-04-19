३० वैशाख, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान भएको छ । आयोगद्वारा गठित सिफारिस समितिले बुधबार सूचना जारी गर्दै दरखास्त आह्वान गरेको हो ।
समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ५ को उपदफा १ को खण्ड (घ) बमोजिम अयोगको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ५ को उपदफा १ को खण्ड (घ) बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्न उम्मेदवार छनोट सम्बन्धी कार्यविधि–२०८३ अनुसार तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १९ बैशाखमा जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बाट आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा अञ्जनीकुमार झा सहित अन्य पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए ।
प्रतिक्रिया 4