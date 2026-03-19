यातायात व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा सिटौला निर्वाचित

अध्यक्षमा निर्वाचित सिटौला यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए ।

२०८३ वैशाख ३० गते २०:५९

३० वैशाख, पोखरा । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्षमा पुष्पप्रसाद सिटौला निर्वाचित भएका छन् । उनले ९०३ मत प्राप्त जित निकाले ।

सिटौलाका निकटतम प्रतिस्पर्धी हरिशरण केसीले ४६४ मत प्राप्त गर्दा दुवै जनाबीच ४३९ जित–हार निर्धारण भएको छ ।

अध्यक्षमा निर्वाचित सिटौला यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए ।

निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको मतपरिणामअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षका तीन पदमा ५८९ मतसहित सानुकाजी प्रजापति,  ५८४ मतसहित एनकुमार साई र ५७१ मतसहित केदारप्रसाद पौडेल निर्वाचित भएका छन् ।

उपाध्यक्षका सात पदमा ६८३ मतसहित चन्द्र ओझा, ६३१ मतसहित आत्माराम शर्मा, ६१३ मतसहित टेकराज पन्त, ६१० मतसहित कमलराज मित्र, ५८५ मतसहित कान्छामान बल, ५५६ मतसहित जितबहादुर भारती र ५३९ मतसहित रामप्रसाद सुवेदी निर्वाचित भएका छन् ।

मालवाहक उपाध्यक्षमा यादवलाल श्रेष्ठ ७६ मतसहित विजयी हुँदा उनका प्रतिस्पर्धी नवीन प्रजापतिले ६३ मत प्राप्त गरे ।

महासचिव पदमा धनञ्जय गौतम ६९८ मतसहित निर्वाचित भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी जनिन्द्र श्रेष्ठले ४८९ मत पाए ।

उपमहासचिवका तीन पदमा ५४७ मतसहित देवेन्द्र श्रेष्ठ, ५४१ मतसहित भानुभक्त बराल र ५१३ मतसहित प्रदीपसिंह खड्का निर्वाचित भए ।

सचिवका तीन पदमा ५९९ मतसहित उमेश केसी, ५६८ मतसहित चेतप्रसाद गौतम ‘अर्जुन’ र ५५१ मतसहित टंकप्रसाद ज्ञवाली  निर्वाचित भएका छन् ।

कोषाध्यक्षमा राजेश आचार्य ५९६ मतसहित विजयी हुँदा उनका प्रतिस्पर्धी राजेश कुमार श्रेष्ठले ५१२ मत पाएका छन् ।

सह–कोषाध्यक्षमा शोभाशंकर पौडेल ६७५ मतसहित निर्वाचित भए । कृष्णराम सुवेदीले ५४० मत प्राप्त गरे  ।

निर्वाचित अध्यक्ष सिटौलाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत तहबाटै काम गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् । उनले सार्वजनिक यातायातमा जिपिएस र इटिकेटिङको ब्यवस्था गर्ने बताएका छन्  ।

बीमालाई व्यवस्थित गर्दै व्यवसायीको पक्षमा वकालत गर्ने सिटौलाको भनाइ छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ पुष्पप्रसाद सिटौला
यातायात व्यवसायीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार नगर्न राज्यसँग माग

यातायात व्यवसायीको भेलामा गण्डकीका मुख्यमन्त्री- हामी प्रविधिमा नगई सुखै छैन

यातायात व्यवसायीको धम्की- सरकारले भाडा नबढाए आफैं असुल्छौं

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको भन्दै भाडा समायोजन गर्न महासंघको माग   

यातायात व्यवसायी भन्छन्- सरकारी प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा दुर्घटना बढ्यो

यातायात व्यवसायी महासंघले सदस्यहरूलाई भन्यो : क्षमताभन्दा बढी यात्रु गाडीमा नचढाउनू

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

स्वास्थ्य परीक्षण ठगीको अनुसन्धान प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै गायब

छिमेकसँग सीमा समस्या संवादबाटै समाधान गर्ने सरकारी सन्देश

