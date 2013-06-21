+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यातायात व्यवसायीको धम्की- सरकारले भाडा नबढाए आफैं असुल्छौं

बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भाडा स्वघोषणा गरी असुल गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते १७:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारले भाडा नबढाए आफैं बढी भाडा असुल गर्ने चेतावनी दिएको छ।
  • यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक सवारीमा ११.३३ प्रतिशत भाडा बढाउन सिफारिस गरेको छ तर मन्त्रालयले भाडा बढाएको छैन।
  • नेपाल आयल निगमले डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य बढाएपछि व्यवसायीले भाडा बढाउन माग गरेका छन्।

११ चैत, काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले सरकारले भाडा नबढाए आफैं बढी भाडा असुल गर्ने धम्की दिएका छन् ।

बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले भाडा स्वघोषणा गरी असुल गर्ने चेतावनी दिएको हो । यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक सवारीमा ११.३३ प्रतिशत भाडा बढाउन सिफारिस गरे पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भाडा नबढाएको भन्दै महासंघले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

‘भाडा समायोजनका लागि अनुरोध गर्दा हालसम्म सुनुवाइ नहुँदा  दिनहुँ व्यवसायीले लाखौं रुपैयाँ घाटामा सेवा सञ्चालन गरिरहेकाले  सेवा बन्द गर्नुपर्ने वा यातायात व्यवस्था विभागबाट भाडा समायोजन गर्न सिफारिस भए बमोजिम भाडा घोषणा गरी दिने विकल्प नभएको हुँदा भाडा समायोजन गर्न जोडदार माग गर्दैछौं,’ महासंघ महासचिव डेकनाथ गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।

नेपाल आयल निगमले २ चैतदेखि लागु हुने गरी डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य बढाएपछि यातायात व्यवसायी भाडा बढाउन तम्सिएका हुन् ।

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
असुल धम्की नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ भाडा यातायात व्यवसायी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
रवि लामिछानेको बयान : म र मेरो पार्टी भदौ २४ को घटनामा संलग्न छैन
प्रधानसेनापति सिग्देलको स्वीकारोक्ति- भदौ २२ मै जेनजी आन्दोलन व्यापक हुने जानकारी थियो
सुदूरपश्चिममा क्षयरोगको समस्या बढ्दै, चालु आर्थिक वर्षमा ६५ जनाको मृत्यु
कोशीमाथि कर्णालीको रोमाञ्चक जित, दिनेशले लिए पाँच विकेट
सुजुकी ई-भिटाराको बुकिङ खुल्यो, सुरुवाती मूल्य ४९ लाख ९९ हजार
बालेनको बयान- ‘२३ गते सरकारले ‘आतंकवादी शैली’ अपनाउँदा २४ को घटना भयो’

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित