किलोमा ३५ रुपैयाँ बढ्यो अमला

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबार अमलाको थोक मूल्य प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँले बढेर १ सय ९० रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ।
- फागुन अन्तिम साता अमलाको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ३० रुपैयाँ थियो भने बुधबार १ सय ५५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो।
- अमलामा धेरै भिटामिन सी पाइने र यसको अमिलो स्वादले प्रत्येक मौसममा लाभदायक मानिन्छ।
१२ चैत, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा अमलाको भाउ बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मूल्यसूची अनुसार अमलाको भाउ बढेको देखिएको हो।
आज बिहीबार अमलाको भाउ थोकमा प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ बढेको छ । हिजो बुधबार प्रतिकिलो थोकमा १ सय ५५ रुपैयाँमा किनबेच भएको अमला आज भने किलोको १ सय ९० रुपैयाँ पुगेको हो । फागुन अन्तिम साता भने अमला १ सय ३० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
अमिलो स्वादयुक्त अमलाको उपभोग प्रत्येक मौसमका लागि लाभदायक मानिन्छ । अमलामा अरू फलफूलमा भन्दा धेरै भिटामिन सी पाइन्छ ।
