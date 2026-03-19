+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मनाङमा तीन हजार ४२० मिटर उचाइमा सशस्त्रको पर्वतीय उद्धार शिक्षालय

सशस्त्र प्रहरी बलले मनाङमा पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले उक्त शिक्षालयको उद्घाटन गर्नुका साथै तालिम समापनमा सहभागी भएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख ३१ गते १८:४२

३१ वैशाख, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले मनाङमा पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले उक्त शिक्षालयको उद्घाटन गर्नुका साथै तालिम समापनमा सहभागी भएका छन् ।

सशस्त्रले मनाङको ङिस्याङ गाउँपालिका–४, हुम्डेस्थित ३ हजार ४२० मिटर उचाइमा अवस्थित सशस्त्र प्रहरीको पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । शिक्षालयमा सञ्चालन भएको सि.स. २ उच्च भूभाग खोज तथा उद्धार तालिम बिहीबार समापन पनि भएको छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले विपद् उद्धार कार्यमा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको ज्ञान, त्याग र साहसको प्रशंसा गरे । उच्च भूभागमा खोज तथा जोखिमपूर्ण उद्धार कार्यले विपद्मा परेकाहरुको उद्धारका साथै पर्यटन क्षेत्रमा समेत टेवा पुग्ने बताए ।

गृह सचिव श्रेष्ठले अकस्मात आउन सक्ने विपद् कार्यहरुमा सीमित श्रोतसाधनको बाबजुत पनि सशस्त्र प्रहरीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको बताए । विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति र श्रोत साधन सम्पन्न बनाउन मन्त्रालय सदैव प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए ।

कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले राष्ट्रको भरोसायोग्य सुरक्षा संगठनका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै आएको बताए ।

उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आकस्मिक घटना तथा चुनौतीहरुलाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न खोज तथा उद्धार कार्यका लागि दक्ष र साहसी जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले शिक्षालयको स्थापना गरिएको उनले बताए ।

पर्वतीय उद्धार क्षमता केवल सुरक्षा व्यवस्थाको विषय मात्र नभई नेपालको राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास तथा मानवीय उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएको हुँदा ज्ञान र सीपलाई व्यवहारमा उतारी उच्च हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा जीवन रक्षाको कार्यमा परिचालन हुन सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

महानिरीक्षक पौडेलले शिक्षालयको थप सुदृढीकरणका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, आधुनिक उद्धार उपकरण तथा स्रोतसाधन, बस्दोबस्ती सम्बन्धमा आपतकालीन व्यवस्था तथा उद्धार कार्यका लागि हेलिकप्टर र कठिन प्रकृतिको काममा खटिने कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्नको लागि जोखिम भत्ताको व्यवस्था भएमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा उद्धार कार्य अझ प्रभावकारी हुने बताए ।

उच्च भूभाग  खोज तथा उद्धार तालिमका ४ जना प्रशिक्षक तथा १८ प्रशिक्षार्थीहरूले वैशाख २९ गते  ६ हजार ३८ मिटर अग्लो चुलु फार इस्ट हिमालको समेत सफल आरोहण गरेका थिए ।

यसअघि २०८२ असोज २५ गते सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक सुरज पौडेलको कमान्डमा पहिलो पटक ७ जनाले चुलु फार इस्ट हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए भने २०८२ असोज ९ गते सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक जोगेन्द्र केसीको कमाण्डमा २१ जनाले सफल आरोहण गरेका थिए ।

२०७७ सालमा मनाङ सदरमुकाममा स्थापना भई २०७८ साल वैशाख देखि ङिस्याङ गाउँपालिका ४ स्थित हुम्डेमा शिक्षालय स्थानान्तरण भएको हो ।

हालसम्म ७५ जनाले उच्च भूभाग खोज तथा उद्धार आधारभूत तालिम, ५५ जनाले उच्च भूभाग खोज तथा उद्धार एडभान्स तालिम र १२० जनाले रोप रेस्क्यु तालिम प्राप्त गरेको सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता तथा डीएसपी शैलेन्द्र थापाले बताए ।

शिक्षालयमा सञ्चालन भएका विभिन्न तालिम तथा विपद् व्यवस्थापन तालिम प्राप्त सशस्त्र प्रहरीले मनाङ, मुस्ताङलगायतका हिमाली जिल्लामा हिउँमा फसेका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा उद्धार, अवरुद्ध सडक पुन: सुचारु गर्नुका साथै लेक लागेका स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरुको उद्धार गरेका छन् ।

पर्वतीय उद्धार शिक्षालय सशस्त्र प्रहरी बल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना महत्वाकांक्षी : पूर्वअर्थमन्त्री पुन

१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना महत्वाकांक्षी : पूर्वअर्थमन्त्री पुन
नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफमा  अर्थमन्त्रीले भने-  ‘हामी पाङ्ग्रा मात्र फेर्न आएका होइनौं’

नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफमा  अर्थमन्त्रीले भने-  ‘हामी पाङ्ग्रा मात्र फेर्न आएका होइनौं’
जिन्स पहिरनसँग लगाउँदा स्टाइलिस देखाउने यी ५ फुटवेयर

जिन्स पहिरनसँग लगाउँदा स्टाइलिस देखाउने यी ५ फुटवेयर
कृषि हानीकारक वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि ‘टास्क फोर्स’ गठनबारे छलफल

कृषि हानीकारक वन्यजन्तु व्यवस्थापनका लागि ‘टास्क फोर्स’ गठनबारे छलफल
कम्युटर अपरेटर नासु थुनामा, विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश

कम्युटर अपरेटर नासु थुनामा, विक्रम पाण्डेसहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश
ज्योती पाण्डे पक्राउको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश

ज्योती पाण्डे पक्राउको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम
सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories
स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

स्वस्थ मान्छेको शरीरमा कति रगत हुन्छ ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित