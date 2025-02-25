‘अपसेट’ को सम्भावना बोकेको समूह ‘सी’ : ब्राजिललाई कति चुनौती ?

- फिफा विश्वकप २०२६ समूह सी मा ब्राजिल, मोरक्को, हाइटी र स्कटल्यान्ड छन् जसलाई प्रतिस्पर्धात्मक समूह मानिएको छ ।
- ब्राजिलले छैटौं विश्वकप उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको छ तर अन्य टिमबाट अपसेट हुन सक्छ ।
- मोरक्कोले २०२२ मा सेमिफाइनल पुगेर इतिहास बनाएको थियो ।
१ जेठ, काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘सी’ मा बलियो टोली ब्राजिल सहित मोरक्को, हाइटी र स्कटल्यान्ड छन् । यो समूहलाई विश्वकप २०२६ को निकै रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक समूहका रूपमा हेरिएको छ ।
दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका र युरोपका फरक फुटबल शैली बोकेका चार टोली एउटै समूहमा हुँदा यहाँको प्रतिस्पर्धा झन् आकर्षक बन्ने देखिन्छ ।
पाँच पटकको विश्वविजेता ब्राजिल स्वाभाविक रूपमा समूहको सबैभन्दा बलियो दाबेदार हो, तर पछिल्ला वर्षहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएको मोरक्को, पहिलो पटक ठूलो मञ्चमा आफूलाई प्रमाणित गर्न उत्साहित हैटी र लामो अन्तरालपछि विश्वकपमा फर्किएको स्कटल्यान्डले समूहलाई अझै खुला बनाएका छन् ।
त्यसैले समूह ‘सी’ मा हरेक खेल निर्णायक बन्न सक्ने सम्भावना छ ।
ब्राजिल
दक्षिण अमेरिकी छनोटबाट सहज रूपमा विश्वकपमा स्थान बनाएको ब्राजिल सधैंझैं उपाधिको प्रमुख दाबेदार हो । ब्राजिलले हरेक संस्करणको विश्वकप खेलेको छ ।
आक्रमणमा गहिराइ, प्राविधिक क्षमता र विश्वस्तरीय खेलाडीहरूको उपस्थितिले टोलीलाई बलियो बनाएको छ । नयाँ र अनुभवी खेलाडीको सन्तुलनले ब्राजिललाई थप खतरनाक बनाएको छ ।
विश्व फुटबलमा सबैभन्दा सफल राष्ट्रका रूपमा चिनिएको ब्राजिलको लक्ष्य यसपटक छैटौं विश्वकप उपाधि जित्नु हुनेछ ।
उत्कृष्ट नतिजा– च्याम्पियन (१९५८, १९६२, १९७०, १९९४, २००२), अन्तिम सहभागिता– २०२२
मोरक्को
अफ्रिकी छनोटमा प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै मोरक्कोले लगातार अर्को विश्वकप यात्रा तय गरेको हो । सन् २०२२ मा सेमिफाइनल पुगेर इतिहास बनाएको टोलीको आत्मविश्वास अहिले उच्च छ ।
बलियो रक्षापंक्ति, अनुशासित खेल र तीव्र काउन्टर आक्रमण यसको मुख्य शक्ति हो । युरोपका शीर्ष लिगमा खेल्ने अनुभवी खेलाडीहरूले टोलीलाई अझ मजबुत बनाएका छन् ।
उत्कृष्ट नतिजा– चौथो स्थान (२०२२), अन्तिम सहभागिता– २०२२
हाइटी
उत्तर तथा मध्य अमेरिकी छनोट पार गर्दै हाइटीले लामो प्रतीक्षापछि विश्वकपमा स्थान बनाएको हो । यो टोलीका लागि विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो मञ्चमा आफूलाई प्रमाणित गर्ने ठूलो अवसर हो ।
हाइटीले दोस्रोपटक विश्वकप खेल्न लागेको हो । हाइटीले सन् १९७४ मा पहिलोपटक विश्वकप खेलेको थियो । समूह चरण भने पार गर्न सकेको थिएन ।
युवा र ऊर्जावान खेलाडीहरूको समूह भएको हाइटीले गति र उत्साहलाई आफ्नो मुख्य हतियार बनाउनेछ । अनुभव कम भए पनि टोलीले अपसेट गर्न सक्ने क्षमता राख्छ ।
उत्कृष्ट नतिजा– समूह चरण (१९७४), अन्तिम सहभागिता– १९७४
स्कटल्यान्ड
युरोपेली छनोट पार गर्दै स्कटल्यान्डले लामो अन्तरालपछि विश्वकपमा पुनरागमन गरेको हो । पछिल्लोपटक स्कटल्यान्डले सन् १९९८ को विश्वकप खेलेको थियो ।
परम्परागत रूपमा लडाकु र अनुशासित टोली मानिने स्कटल्यान्डले पछिल्ला वर्षमा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ । युरोपका शीर्ष लिग खेल्ने खेलाडीहरू टोलीमा छन् ।
टोलीमा अनुभवी नेतृत्वसँगै युवा प्रतिभा पनि छन्, जसले प्रतिस्पर्धालाई बलियो बनाउँछ । समूह चरण पार गर्ने लक्ष्यसहित स्कटल्यान्ड मैदानमा उत्रिनेछ ।
उत्कृष्ट नतिजा– समूह चरण, अन्तिम सहभागिता– १९९८
