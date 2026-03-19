नेपाल एयरलाइन्स सञ्चालक सदस्यमा ५ जना नियुक्त

उनीहरूलाई ७ दिनभित्र नियुक्ति लिन पर्यटन मन्त्रालय आउन सूचना जारी गरिएको छ ।   

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ १ गते १३:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले नेपाल एयरलाइन्स सञ्चालक सदस्यमा ५ जनालाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्ति गरेको छ।
  • ५ जना नियुक्त हुनेमा डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, प्रविन भट्टराई, महेश्वरभक्त श्रेष्ठ, रुपा लामिछाने र लिलाराज ढकाल छन्।
  • पर्यटन मन्त्रालयले ७ दिनभित्र नियुक्ति लिन मन्त्रालय आउन उनीहरूलाई सूचना जारी गरेको छ।

१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले नेपाल एयरलाइन्स सञ्चालक सदस्यमा ५ जना नियुक्ति गरेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार कुल २७ जनाको आवेदन परेकोमा शैक्षिक योग्यता र अनुभव, व्यावसायिक कार्ययोजना परीक्षण, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तापछि ५ जनालाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नियुक्ति दिइएको हो ।

यसरी नियुक्त हुनेमा पोखराका डा. दीपकप्रसाद बास्तोला, भरतपुरका प्रविन भट्टराई, ललितपुरका महेश्वरभक्त श्रेष्ठ, गोकर्णेश्वरकी रुपा लामिछाने र स्याङ्जाका लिलाराज ढकाल छन् ।

उनीहरूलाई ७ दिनभित्र नियुक्ति लिन मन्त्रालय आउन सूचना जारी गरिएको छ ।

 

नेपाल एयरलाइन्स सञ्चालक सदस्य
