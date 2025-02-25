स्लो ओभर रेटका कारण पाकिस्तानको ८ डब्लुटीसी अंक कटौती

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पाकिस्तान क्रिकेट टोलीलाई बंगलादेशविरुद्ध पहिलो टेस्ट खेलमा स्लो ओभर रेटका कारण कारबाही गरिएको छ ।
- आईसीसीले प्रत्येक ओभर ढिलो हुँदा खेलाडीलाई खेल शुल्कको ५ प्रतिशत जरिवाना र विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपमा १ अंक कटौती हुने नियम लागू गरेको छ ।
- पाकिस्तानका कप्तान शान मसूदले आरोप स्वीकार गरेका छन् ।
१ जेठ, काठमाडौं । बंगलादेशविरुद्धको पहिलो टेस्ट खेलमा स्लो ओभर रेटका (ढिलो ओभर फ्याँकेको) कारण पाकिस्तान क्रिकेट टोलीलाई जरिवाना गरिएको छ ।
आइसीसीले पाकिस्तानलाई म्याच फीको ४० प्रतिशत जरिवाना र विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिप (डब्लुटीसी) बाट ८ अंक कटौती गरेको हो ।
खेलमा पाकिस्तान निर्धारित समयमा भन्दा ८ ओभर ढिलो रहेको पाइएको थियो । समय समायोजनपछि पनि टोली लक्ष्यभन्दा पछाडि परेको बताइएको छ ।
आईसीसीको नियमअनुसार प्रत्येक ओभर ढिलो भएमा खेलाडीलाई खेल शुल्कको ५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ ।
साथै विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपमा प्रत्येक ढिलो ओभरका लागि १ अंक कटौती हुने नियम छ ।
यो कारबाही एमिरेट्स आइसीसी एलीट प्यानलका म्याच रेफ्री जेफ क्रोले गरेका हुन् । पाकिस्तानका कप्तान शान मसूदले आरोप स्वीकार गरेपछि थप सुनुवाइ आवश्यक नपरेको जनाइएको छ ।
खेलका क्रममा अम्पायर रिचर्ड केटलबरो र कुमार धर्मसेना, तेस्रो अम्पायर अल्लाउद्दिन पालेकर र चौथो अम्पायर गाजी सोहेलले संयुक्त रूपमा आरोप दर्ता गरेका थिए ।
योसँगै पाकिस्तानको डब्लुटीसी अंक १२ बाट घटेर ४ भएको छ ।
