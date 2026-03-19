+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्रहरी परिचालन गरेपछि बल्ल बन्यो नागरिकता

बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा भेटिँदा दीक्षाको अनुहारमा बेग्लै चमक थियो । आमा मूर्ति भगत चौधरीले प्रशासन कार्यालयमा लड्डु बाँड्दै थिइन् ।

0Comments
Shares
हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०८३ जेठ १ गते १५:४४

१ जेठ, विराटनगर । मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिका–१ की २७ वर्षीया दीक्षा चौधरीले अनमीको पढाइ पूरा गरेको आठ वर्ष भयो । तर, उनले न त लाइसेन्स निकाल्न पाइन्, न कतै जागिर नै । कारण थियो, नेपाली नागरिकता । हातमा नागरिकता नहुँदा उनी घरभित्रै खुम्चिन बाध्य थिइन् ।

बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा भेटिँदा दीक्षाको अनुहारमा बेग्लै चमक थियो । आमा मूर्ति भगत चौधरीले प्रशासन कार्यालयमा लड्डु बाँड्दै थिइन् ।

साथमा नागरिकताको प्रमाणपत्र बोकेकी दीक्षासँग अब केही गर्छु भन्ने आत्मविश्वास थियो । उनीसँगै २४ वर्षीया बहिनी प्रेक्षा र २२ वर्षीय भाइ ओम भविष्यको ढोका खुल्दा खुसी थिए ।

मूर्तिले आठ वर्षको मेहनतपछि तीन सन्तानलाई आफ्नो नाममा नागरिकता बनाइदिएकी हुन् । त्यहीँ खुसीमा लड्डु बाँड्दै गरेकी उनले भनिन्, ‘मेरा लागि यो भन्दा ठूलो खुसी अरु छैन ।’

२६ वर्षदेखि हरैचा चोकमा किराना पसल गरेर सन्तान हुर्काएकी मूर्तिका लागि नागरिकताको लडाइँ कष्टपूर्ण रह्यो । उनका पति पिताम्बरको नागरिकता थिएन । पछि श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद भयो । आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कानुनी बाटो खुले पनि झन्झटिलो प्रक्रिया र परिवारकै सदस्यको असहयोगले उनले सकिनन् ।

मूर्तिका जेठाजु लक्ष्मण चौधरीसँग नागरिकता थियो, सुनसरीको खनारमा बस्ने उनले आफ्नै भतिजभतिजीको सनाखत गरिदिन मानेनन् । आफन्तले नै बाटो छेकिदिएपछि दीक्षाको काम रोकियो । प्रेक्षाले सीप सिकेर पनि विदेश जान पाइनन् । छोराले १२ कक्षा पास गरेर आईईएलटीएस पढेपनि राहदानी बनाउन नपाउँदा परीक्षा दिन पाएनन् ।

सन्तानको नागरिकताका लागि प्रशासन धाइरहेकी मूर्तिको समस्या सुनेपछि मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले चासो देखाए । आमाले गरेको संघर्ष र आफन्तको असहयोग बुझेपछि उनले आफन्त खोज्न प्रहरी परिचालन गरे ।

सुनसरी बस्ने मूर्तिका जेठाजु लक्ष्मण चौधरीलाई प्रहरीमार्फत कार्यालयमा उपस्थित गराएपछि बिहीबार दीक्षा, प्रेक्षा र ओमको  नागरिकता बन्यो ।  प्रमुख जिल्ला अधिकारी कट्टेलका अनुसार सम्बन्धबिच्छेद भएपनि उनका पतिको नागरिकता बनेको भए सन्तानका लागि नागरिकता बनाउन समस्या हुने थिएन् । तर, पतिको नागरिकता नभएको र नागरिकता भएका ठूलोबुबा(मूर्तिका जेठाजु)ले साक्षी बस्न आउन नमानेपछि प्रहरी लगाएर उपस्थित गराएको थियो । ‘४–५ महिनादेखि आउनु भनेको उहाँ मान्नुभएको थिएन । प्रहरी लगाएरै उपस्थित गराएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्यो,’ प्रजिअ कट्टेलले भने, ‘नागरिकलाई राज्यले दिने अधिकारबाट कसैले वञ्चित गर्न पाइँदैन, मैले आफ्नो कर्तव्य मात्रै पूरा गरेको हो ।’

यसअघि खोटाङमा पनि यस्तै केसमा प्रहरीमार्फत झिकाएर नागरिकता दिलाएको प्रजिअ कट्टेलले स्मरण गरे । ‘नागरिकता नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो, नागरिकता नहुँदा राज्यको सुविधाबाट वञ्चित हुन्छ’, उनले भने ।

प्रशासनको चासोका कारण ८ वर्षको मेहनत पूरा भएको मूर्तिले बताइन् । ‘अब त छोराछोरीले चाहेको काम गर्न पाउँछन्,’ उनले भनिन् ।

नागरिकता प्रहरी परिचालन
लेखक
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

आमाको नामबाट झन्डै तीन हजारले लिए नागरिकता

आमाको नामबाट झन्डै तीन हजारले लिए नागरिकता
अब राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकताका लागि छुट्टाछुट्टै फारम भर्न नपर्ने

अब राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकताका लागि छुट्टाछुट्टै फारम भर्न नपर्ने
३ महिनामा ६१४ ले त्यागे नागरिकता

३ महिनामा ६१४ ले त्यागे नागरिकता
छोरा-बुहारीले नागरिकता पाए, बुवा अझै प्रतीक्षामा

छोरा-बुहारीले नागरिकता पाए, बुवा अझै प्रतीक्षामा
काभ्रेका १३५ वडाबाट अनलाइन नागरिकता सिफारिस

काभ्रेका १३५ वडाबाट अनलाइन नागरिकता सिफारिस
समिर र यास्मिनले १० वर्षको प्रतीक्षापछि पाए आमाको नामबाट नागरिकता

समिर र यास्मिनले १० वर्षको प्रतीक्षापछि पाए आमाको नामबाट नागरिकता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस
संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?
काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क
प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

प्रधानमन्त्रीकै उपेक्षामा परेको परम्परागत नीति–कार्यक्रम

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories
बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

10 Stories
सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

6 Stories
चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

चट्याङ लागेमा तुरुन्त के गर्ने ?

9 Stories
हान्ता भाइरस : कति घातक ?

हान्ता भाइरस : कति घातक ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित