१० महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता ४५ अर्ब ३२ करोड

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ३ गते १९:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता ४५ अर्ब ३२ करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
  • यस अवधिमा ७२८ कम्पनीमार्फत एफडीआई स्वीकृत भएको छ, जसमा १९५ अप्रुभल रुट र ५३३ अटोमेटिक रुटबाट दर्ता भएका छन्।
  • सूचना प्रविधिमा सबैभन्दा धेरै कम्पनी दर्ता भएका छन्, कुल ५८ प्रतिशत उद्योग सो क्षेत्रमा दर्ता भएका छन्।

३ जेठ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिवद्धता ४५ अर्ब माथि आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म ४५ अर्ब ३२ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबर एफडीआई स्वीकृत भएको हो ।

यस अवधिमा अटोमेटिक रुटबाट ५ अर्ब ७६ करोड र अप्रुभल रुटबाट ३९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबर एफडीआई स्वीकृत भएको छ । वैशाख २०८३ मा मात्र ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर एफडीआई स्वीकृत भएको देखिन्छ ।

१० महिनामा सो लगानी प्रतिवद्धता कुल ७२८ कम्पनीमार्फत आएको हो । १९५ कम्पनी अप्रुभल रुट र ५३३ कम्पनी अटोमेटिक रुटबाट दर्ता भएका थिए । वैशाखमा मात्र ११३ कम्पनी दर्ता भएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।

यस वर्ष ९ वटा मात्र ठूला कम्पनी दर्ता भएका छन् । ८ मझौला र ७११ कम्पनी साना प्रकृतिका छन् । वैशाखमा एउटा मात्र ठूलो र बाँकी ११२ कम्पनी साना प्रकृतिका दर्ता भएका छन् । यस वर्ष दर्ता भएका यी कम्पनीबाट कुल २३ हजार ५३० रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य राखिएको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार यस वर्ष सूचना प्रविधिमा सबैभन्दा धेरै कम्पनी दर्ता भएका छन् । कुल ५८ प्रतिशत उद्योग सो क्षेत्रमा दर्ता भएका छन् । जुन संख्याका हिसावले ४२१ हो । पर्यटनमा १८९, उत्पादनमा ४२, सेवामा ५५ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् ।

कृषिमा १६, खानीमा पूर्वाधारमा एक उद्योग दर्ता भएको देखिन्छ । यस वर्ष साउनमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । भदौको जेनजी आन्दोलनपछि ह्वात्तै ओरालो लागेको लगानी प्रतिवद्धता आउने क्रम आम निर्वाचन र नयाँ सरकार गठनपछि भने केही बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी
Hot Properties

तेस्रो त्रैमाससम्म ४१ अर्ब ७९ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता

फागुनमा ह्वात्तै घट्यो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता

विदेशी लगानीमा 'अटोमेटिक रुट' को माथिल्लो सीमा हटाउँदा कुन-कुन क्षेत्र लाभान्वित ?

माघसम्म ४० अर्ब २८ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता

जेनजी आन्दोलनपछि निरन्तर घट्दै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता

पहिलो चौमासिकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता दोब्बर बढ्यो

