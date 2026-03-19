‘लालीबजार’ को चर्चा वर्षौंसम्म हुनेछ : नीर शाह

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ५ गते १५:१४

  • अभिनेता तथा निर्देशक नीर शाहले नेपाली फिल्म ‘लालीबजार’ वर्षौंसम्म सम्झिने चलचित्र बनेको बताए।
  • अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले दर्शक र कलाकर्मीबाट पाइरहेको प्रतिक्रियाले सम्पूर्ण निर्माण टिम उत्साहित भएको बताइन्।
  • चलचित्र प्रदर्शनपछि निर्माण टिम पूर्वतर्फ दर्शक भेटघाट कार्यक्रम गर्दै विर्तामोड, धरान, विराटनगर र इटहरी पुग्ने योजना बनाएको छ।

काठमाडौं । अभिनेता तथा निर्देशक नीर शाहले नेपाली फिल्म ‘लालीबजार’ वर्षौंसम्म सम्झिने चलचित्र बनेको बताएका छन् ।

जय नेपाल हलमा चलचित्र हेरेपछि अभिनेता शाहले विषयवस्तु, निर्देशकीय पक्ष, कलाकारको जीवन्त अभिनयले चलचित्रलाई आगामी कयौँ वर्षसम्म चर्चामा ल्याउने बताए ।

उनले भने, ‘चलचित्रका निर्माता, निर्देशक र कलाकारले हामीलाई वर्षांैसम्म सम्झिने सुन्दर कोसेलीका रुपमा चलचित्र ‘लालीबजार’ दिनुभएको छ । जुन विश्वासका साथ चलचित्र भवन छिरेको थिएँ, निस्किँदा त्योभन्दा बढी पाएँ । यसमा सबै कलाकारले जीवन्त अभिनय गर्नुभएको छ, हेर्नै पर्ने चलचित्र निर्माणमा संलग्न सबैलाई धन्यवाद दिन्छु ।’

उनीसँगै अभिनेत्री प्रियङ्का कार्की, वर्षा राउत, अभिनेता आयुष्मान जोशी, गायक खेम सेन्चुरीलगायतले पनि चलचित्रको तारिफ गरे । चलचित्रमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेकी अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले दर्शक र कलाकर्मीबाट पाइरहेको प्रतिक्रियाले आफूसहित सम्पूर्ण निर्माण टिम उत्साहित रहेको बताइन् ।

‘चलचित्र प्रदर्शन भएदेखि नै हामीले दर्शकसँग भेटघाट गरिरहेका छौँ, चलचित्र बुझ्नुभएका कलाकर्मीदेखि मनोरञ्जनका लागि चलचित्र भवन पुग्ने दर्शकसम्म चलचित्र हेरेर खुसी हुनुहुन्छ, यही नै हाम्रो सफलता हो । पूर्वतर्फबाट दर्शक भेटघाट कार्यक्रममा सरिक हुँदै अहिले विर्तामोडमा छौँ, क्रमशः धरान, विराटनगर, इटहरी पनि पुग्ने छौँ’, अभिनेत्री खड्काले भने ।

उक्त फिल्ममा अभिनेत्री खड्कासँगै रवीन्द्रसिंह बानियाँ, समाइरा थापा, मुकुन्दकुमार श्रेष्ठ, अभय बराल, विशाल देवकोटा, प्रशंसा सुवेदी, प्रेम पाण्डे, आशा पौडेल, गोविन्द सुनार, आभा अर्याल, तारा शर्मा, रमेश वादी, सरस्वती अधिकारी, जानकी कठायत, निश्चल पन्थी, वीरवल चौधरीलगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।

‘लालीबजार’ ले साढे ३ करोड कमाउँदा ‘मालती मंगले’ को कति छ ?

‘लालीबजार’ को मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

विरोधको बाबजुद ‘लालीबजार’ को प्रदर्शन उत्साहजनक, कमाइ कति छ ?

फिल्म ‘लालीबजार’ को मुद्दामा सर्वोच्चले विपक्षीलाई छलफलमा बोलायो

‘लालीबजार’विरुद्ध माइतीघरमा बादी समुदायको प्रदर्शन(तस्वीरहरू)

रिलिज पूर्वसन्ध्यामा ‘लालीबजार’ को प्रिमियर (तस्वीर)

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

काठमाडौं बाल अस्पताल : अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा, सरकारी सरह शुल्क

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

