बेइजिङमा पुटिनले कोट फुकालेको घटना चिनियाँ सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्डिङमा

 रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चीनबीचको गहिरो आपसी विश्वासलाई चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले प्रमुखताका साथ उजागर गरेका छन्।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १२:४०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चीनको विमानस्थलमा सहज रूपमा कोट फुकालेपछि चीनको सामाजिक सञ्जाल वेइबोमा यो विषय ट्रेन्डिङमा आएको छ।
  • चीनको अर्ध-सरकारी समाचार संस्था 'चाइना न्युज सर्भिस' ले पुटिनको कोट फुकाल्ने व्यवहारलाई रूसी सांस्कृतिक परम्परासँग जोडेर महत्त्व दिएको छ।
  • सञ्चारमाध्यमले पुटिनले आफूलाई 'आफ्नै घरमा जस्तो महसुस' गरेको र यसले दुई देशबीच गहिरो आपसी विश्वास देखाएको उल्लेख गरेको छ।

६ जेठ, काठमाडौं । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चीनबीचको गहिरो आपसी विश्वासलाई चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले प्रमुखताका साथ उजागर गरेका छन्।

मङ्गलबार राति विमानस्थलमा राष्ट्रपति पुटिनले आफ्नो गाडीभित्र प्रवेश गर्नुअघि सहज रूपमा कोट फुकालेको विषयलाई लिएर चीनको लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल ‘वेइबो’मा ‘आफ्नै घरमा जस्तो महसुस गर्दै पुटिनले कोट फुकाले’ भन्ने ह्यासट्याग ट्रेन्डिङमा रहेको छ।

चीनको अर्ध-सरकारी समाचार संस्था ‘चाइना न्युज सर्भिस’ ले यस सानाे इसारालाई विशेष महत्त्व दिँदै सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट साझा गरेको छ। रूसी सांस्कृतिक परम्पराअनुसार मानिसहरू प्रायः कोठाभित्र प्रवेश गर्दा वा आफू वरपरको वातावरणमा पूर्ण रूपमा आरामदायी र ढुक्क महसुस गर्दा मात्र यसरी कोट फुकाल्ने गरेको उक्त सञ्चारमाध्यमले स्पष्ट पारेको छ।

रुस र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापार २०० अर्ब डलर नाघेको राष्ट्रपति पुटिनको भनाइ 

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चाँडै नै चीनको भ्रमण गर्ने

‘नौरोज’को अवसरमा ताजिकिस्तानका राष्ट्रपतिलाई पुटिनको शुभकामना

पुटिन चलाउँछन् हास्यचेतसहितको कूटनीति

यो उमेरमा पनि तन्दुरुस्त देखिने रुसका राष्ट्रपति पुटिन, खासमा के खान्छन् ?

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

संसद्कै नजिक हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन किन टाढा ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

बाल क्यान्सरका बिरामी किन ढिलो अस्पताल पुग्छन् ?

