ट्रम्पद्वारा ‘सी-पुटिन पछुतो’ दाबी अस्वीकार

मंगलबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले रुसी नेता भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेकोमा ‘पछुतो’ लाग्न सक्ने सुझाव दिएको भन्ने मिडिया रिपोर्टहरूलाई ट्रम्पले अस्वीकार गरेका छन्।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १२:५२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले रुसी नेता पुटिनलाई युक्रेन आक्रमणमा 'पछुतो' लाग्न सक्ने सुझाव दिएको रिपोर्टलाई ट्रम्पले अस्वीकार गरेका छन्।
  • ट्रम्पले आफूले 'त्यस्तो कहिल्यै नभनेको' र सीसँग युक्रेन युद्धबारे मात्र छलफल गरेको बताएका छन्।
  • चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जिकुनले रिपोर्टहरूलाई 'कुनै पनि तथ्यात्मक आधारबिना बनावटी' भएको बताएका छन्।

६ जेठ, काठमाडौं । मंगलबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले रुसी नेता भ्लादिमिर पुटिनलाई युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेकोमा 'पछुतो' लाग्न सक्ने सुझाव दिएको भन्ने मिडिया रिपोर्टहरूलाई ट्रम्पले अस्वीकार गरेका छन्।

स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै ‘फाइनान्सियल टाइम्स’ले मंगलबार रिपोर्ट गरेको थियो कि ट्रम्पले गत हप्ता चीन भ्रमण गर्दा दुई नेताबीच भएको विस्तृत वार्ताका क्रममा सीले यस्तो टिप्पणी गरेका थिए। अमेरिकी राष्ट्रपतिले पत्रकारहरूलाई आफूले ‘त्यस्तो कहिल्यै नभनेको’ बताएका छन्।

ट्रम्पले यसअघि आफूले सीसँग युक्रेन युद्धबारे छलफल गरेको र दुवै नेता लडाइँ अन्त्य होस् भन्ने चाहना राख्ने गरेको बताएका थिए।

मंगलबार, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जिकुनले दैनिक पत्रकार सम्मेलनमा उक्त रिपोर्टहरू ‘कुनै पनि तथ्यात्मक आधारबिना बनावटी’ भएको बताएका छन्।

 

