सांसद धनञ्जय रेग्मीको अभिव्यक्तिप्रति अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते ७:१२

७ जेठ, स्याङ्जा । सांसद धनञ्जय रेग्मीले संघीय संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सार्वजनिक गर्दै शिक्षक सरुवासम्बन्धी संसदमा उठाइएको विषयप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य रेग्मीले संसदमा ‘अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा केही आस्थाका आधारमा शिक्षक सरुवा गरेर दुःख दिइएको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै गाउँपालिकाले त्यसप्रति प्रतिक्रिया जनाएको हो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा गाउँपालिकाले आफ्नो शिक्षा प्रणाली विद्यार्थीको भविष्य, शैक्षिक सुधार र पारदर्शिताप्रतिको ‘आस्था’मा आधारित रहेको उल्लेख गरेको छ ।

पत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको निर्णय गाउँपालिकाको नीति, आवश्यकता र संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर गरिएको दाबी गरिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा गाउँपालिकाले शिक्षक सरुवालाई लिएर राजनीतिक दृष्टिकोणबाट टिप्पणी गर्नु उचित नभएको संकेत गरेको छ । ‘यदि पार्टी विशेषप्रति आस्था राख्ने शिक्षकलाई छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने हो भने नाम पठाइदिनुहोस्, घरमै बसेर तलब खुवाउने व्यवस्था गर्न गाउँपालिका हरसम्भव प्रयास गर्नेछ’ भन्ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी पनि पत्रमा गरिएको छ ।

गाउँपालिकाले विकास निर्माण, जनताका समस्या र अन्य महत्वपूर्ण विषयभन्दा शिक्षक सरुवाकै विषयलाई प्राथमिकता दिइएकोप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ ।

साथै, शिक्षक सरुवाको प्रक्रिया र मापदण्डबारे जानकारी लिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट बुझ्न सुझाव दिँदै समग्र शिक्षक समुदायका समस्याबारे संसदमा आवाज उठाउन आग्रह गरेको छ ।

पत्रको अन्त्यमा गाउँपालिकाले कुनै दिन वास्तविक समस्या बुझ्न अर्जुनचौपारी आउन आग्रह गर्दै नागरिकका मुद्दामा बृहत् छलफल गर्न तयार रहेको उल्लेख गरेको छ ।

डा. धनन्जय रेग्मी
इरान युद्धमा अमेरिकाका ४२ वटा एयरक्राफ्ट र ड्रोन ध्वस्त, साढे ४ खर्ब खर्च

 जलनका बिरामी पानी नपाएरै मर्छन्, छैनन् पर्याप्त विशेषज्ञ डाक्टर

कोशी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम आज ल्याउँदै

अमेरिकी संसद्‌द्वारा इरान युद्ध रोक्ने प्रस्ताव पारित, ट्रम्पसँग भिटो अधिकार बाँकी

कावासोतीमा गैँडा मृत्यु प्रकरण : करेन्ट लगाएर मारेको पोष्टमार्टम रिपोर्ट

यस्तो छ आज तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य  

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

