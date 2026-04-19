+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

होर्मुज स्ट्रेटमा जहाजको आवागमनमा तीव्र वृद्धि

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ७ गते ६:५७
स्ट्रेट अफ होर्मुजमा डुंगाहरु । फाइल फोटो

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • होर्मुज स्ट्रेटबाट मे ११ देखि १७ सम्म कम्तीमा ५४ वटा जहाजले आवतजावत गरेका छन्, जुन अघिल्लो हप्ताको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो।
  • इरानसँग सम्बन्धित व्यापार गतिविधि बढेसँगै तेल, ग्यास र अन्य मालसामान ढुवानीमा तीव्र वृद्धि भएको छ।
  • एडनोकको एलएनजी जहाजले स्वचालित पहिचान प्रणाली बन्द गरेर खाडी क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको पाइएको छ।

७ जेठ, लन्डन । बेलायतस्थित समुद्री व्यापार क्षेत्रको प्रतिष्ठित प्रकाशन ‘लोयड्स लिस्ट’ का अनुसार होर्मुज स्ट्रेटबाट जहाजहरूको आवतजावत गत हप्ता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ । अमेरिकाले इरानमाथि लगाएका प्रतिबन्धहरू कायमै रहे पनि इरानसँग सम्बन्धित व्यापार गतिविधि बढेसँगै जलसन्धिमा जहाजको चाप देखिएको हो ।

प्रतिवेदनका अनुसार मे ११ देखि १७ सम्मको एक हप्ताको अवधिमा कम्तीमा ५४ वटा जहाजले होर्मुज स्ट्रेट पार गरेका छन् । यो सङ्ख्या अघिल्लो हप्ता (२५ वटा जहाज) को तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी हो । यसले समुद्री व्यापारमा तीव्र गतिशीलता देखाएको छ ।

यो वृद्धि मुख्यतः इरानसँग जोडिएका व्यापारिक गतिविधिहरूमा आएको उछालका कारण भएको बताइएको छ । विशेषगरी तेल, ग्यास तथा अन्य मालसामान ढुवानीसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू बढेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा थप उल्लेख गरिएअनुसार अबुधाबी नेसनल आयल कम्पनी (एडनोक) को स्वामित्वमा रहेको तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) बोक्ने एउटा ठूलो जहाजले आफ्नो ‘स्वचालित पहिचान प्रणाली’ (एआईएस) बन्द गरेर खाडी क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको पाइएको छ ।

यस्तो प्रणाली सामान्यतः जहाजको स्थान र गतिविधि ट्र्याक गर्न प्रयोग गरिन्छ । यसलाई बन्द गर्नु सुरक्षा तथा निगरानीका दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ ।

लन्डनमा आधारित समुद्री विश्लेषण कम्पनी ‘विन्डवार्ड’ को तथ्याङ्कअनुसार सोमबार मात्र १९ वटा जहाजले उक्त जलसन्धि पार गरेका थिए । तीमध्ये ९ वटा जहाज भित्रिँदै गरेका र १० वटा बाहिरिँदै गरेका थिए ।

भित्रिने जहाजहरू मुख्यतः भारत र श्रीलङ्कालगायत देशका झन्डा बोकेका कार्गो जहाजहरू थिए । बाहिरिने जहाजहरूमा एक तेल ट्याङ्कर र नौवटा कार्गो जहाज समावेश थिए, जसमा पाँचवटा जहाजले इरानको झन्डा बोकेका थिए ।

विश्लेषकहरूका अनुसार होर्मुज स्ट्रेटमा हुने यस्तो उतारचढावले मध्यपूर्वको ऊर्जा व्यापार, विशेषगरी तेल तथा ग्यास आपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । किनकि, विश्वको ठूलो हिस्सा ऊर्जा आपूर्ति यही समुद्री मार्गहुँदै ओसारपसार हुन्छ । सिन्ह्वा

होर्मुज स्ट्रेट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नयाँ कानुन बनाएर होर्मुज स्ट्रेटमा अमेरिकी र इजरायली जहाज प्रतिबन्ध लगाउने तयारी

नयाँ कानुन बनाएर होर्मुज स्ट्रेटमा अमेरिकी र इजरायली जहाज प्रतिबन्ध लगाउने तयारी
होर्मुज स्ट्रेट खुलाउने अरू ३ विकल्प छाडेर ट्रम्पले नाकाबन्दी किन रोजे ?

होर्मुज स्ट्रेट खुलाउने अरू ३ विकल्प छाडेर ट्रम्पले नाकाबन्दी किन रोजे ?
होर्मुज स्ट्रेट पुनः नियन्त्रणमा लिएको इरानको घोषणा

होर्मुज स्ट्रेट पुनः नियन्त्रणमा लिएको इरानको घोषणा
ट्रम्प-मोदी फोनवार्ता, होर्मुज स्ट्रेटको सुरक्षाबारे कुराकानी

ट्रम्प-मोदी फोनवार्ता, होर्मुज स्ट्रेटको सुरक्षाबारे कुराकानी
इरानलाई टोल तिरे अमेरिकाले होर्मुज हुँदै जाने जहाजहरूमा नाकाबन्दी गर्ने, के भन्छ इरान ? 

इरानलाई टोल तिरे अमेरिकाले होर्मुज हुँदै जाने जहाजहरूमा नाकाबन्दी गर्ने, के भन्छ इरान ? 
होर्मुज स्ट्रेटको भविष्य केवल इरान र ओमानको हातमा : इरानी विदेशमन्त्री

होर्मुज स्ट्रेटको भविष्य केवल इरान र ओमानको हातमा : इरानी विदेशमन्त्री

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्
संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा

संस्थापन इतरलाई तितरबितर पार्दै गगन थापा
ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

ओली नेकपासँग नजिकिँदा सशंकित कांग्रेस

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित